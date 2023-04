Colón buscará ante Atlético Tucumán, su primer triunfo en 2023

Colón es el único equipo que no ganó en el torneo, por lo cual, este domingo recibirá a Atlético Tucumán, con la obligación de sumar los tres puntos

Se hace imperioso un triunfo, las urgencias de Colón están a la orden del día y no es para menos. El Sabalero es el único equipo que aún no pudo ganar en el Torneo, pero además si se toma en cuenta el certamen anterior, las estadísticas indican, que hace 11 partidos que no logra sumar de a tres puntos. Por ello, este domingo ante Atlético Tucumán, lo único que sirve es la victoria.