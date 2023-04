Gorosito: "Colón va mejorando pero tiene que ganar"

El DT de Colón, Néstor Gorosito, prefirió guardarse el equipo y no oficializar los once de este domingo.

Más adelante ratificó que "no está confirmado el equipo, en la gran mayoría de los equipos si buscamos la formación del equipo contrario. El otro día me reía, porque normalmente no leo o escucho. En un diario salió que Gorosito está pensando. Si me dirían que número sale a la quiniela sería millonario. Tengo el equipo, practicamos con diferentes variantes, capaz alguno juega. No es para hacerme el misterioso, no queremos darle más ventajas al rival".

En relación al estado actual de Ábila, no dudó en decir que "Ramón es un jugador importante para el fútbol argentino, vemos que va mejorando y que junto a todo el plantel van sintiendo una mejoría importante, muchas veces puede sonar a sanata de parte mía, pero le pueden preguntar a los chicos. Ustedes tienen información, todos se están sintiendo muchísimo mejor".

En referencia al problema de salud de Garcés dijo que "Facundo está bien, tuvo unas placas en la garganta, quería entrenar pero le dimos descanso. Tengo claro quien será el reemplazante de Benítez".

Pipo también habló de este paréntesis con más tiempo de trabajo de lo habitual, al puntualizar que "es la acumulación de un día para el otro en lo que sea, esto es como un negocio, necesitas tiempo, conocimiento, estamos haciendo todo para que nos vaya bien. Es fútbol y muchas veces juega el azar, pero desde que estamos nosotros, no nos cobraron un gol con Huracán, con Gimnasia jugamos mal, no merecimos ganar. Con Newell's e Independiente merecimos ganar. Vamos mejorando y todo debe estar avalado por los resultados".

En otro tramo también opinó sobre el rendimiento del resto de los competidores, al expresar que "a un montón de equipos le está costando, hay como 14 equipos que apenas ganaron dos partidos, nosotros ganando un partido subiremos varias posiciones, tenemos que ganar y nos cuesta mucho convertir, lo mejor de todo es que generamos situaciones".

Y luego, disparó: "No nos gusta tener un equipo de no saber a lo que juega, después lo podes hacer bien o mal. Que se refleje todo lo que se trabaja en la semana, no me gusta ver un equipo sin movimiento, se trabaja para que el que tenga la pelota tenga dos o tres opciones de pase. Con Gimnasia no lo tuvimos. Ahora estamos mucho mejor".