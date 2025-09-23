Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón perdió por 3-0 ante el líder Belgrano, por la fecha 11, y quedó relegado en la carrera por pasar de fase en la Copa Proyección de Reserva.

23 de septiembre 2025 · 17:10hs
Colón no pudo hacerse fuerte en el estadio Brigadier López y cayó por 3-0 ante Belgrano de Córdoba, en un duelo correspondiente a la fecha 11 de la Zona A de la Copa Proyección de Reserva.

El resultado golpea las ilusiones sabaleras, que ahora quedaron en el puesto 11 con 11 puntos, a cuatro de Racing, el último equipo que está logrando la clasificación y que todavía no disputó su encuentro de la jornada.

Las formaciones e incidencias del partido entre Colón y Belgrano

El equipo dirigido por Martín Minella formó con: Juan Berassi; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Nazareno Luque, Abel Galbán; Santiago García, Laureano Paz, Máximo Johnston; Lucas Genolet, Ignacio Sinturión y Mateo Lizondo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/1970565386644119588&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Belgrano, de gran presente, presentó a: Matías Daniele; Tiago Gaona, Juan Velázquez, Agustín Falcón, Santiago Gatti; Agustín Méndez, Agustín Melano, Gastón Martínez; Kevin Garay, Ramiro Tulián y Jeremías Lucco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/1970571842227179636&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/1970580400050151617&partner=&hide_thread=false

La historia se abrió a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Gastón Martínez puso en ventaja al Pirata. En el complemento, la visita estiró diferencias gracias al talento de Ramiro Tulián, quien se despachó con un doblete a los 8’ y 41’ para sentenciar el 3-0 definitivo.

Con este triunfo, Belgrano se afianza en la cima con 26 unidades, seis más que Boca, su escolta, que aún debe presentarse en esta fecha. En tanto, Colón deberá reaccionar rápidamente si pretende acercarse a la zona de clasificación en las fechas que restan, ya que la brecha con los de arriba comienza a ensancharse y el margen de error se achica.

Colón Belgrano Copa Proyección
