La dirigencia de Colón acelera y apura a Platense por la venta de Picco

En Colón están expectantes y aceleran las gestiones para cobrar las cuotas que adeuda Platense por el pase de Leonel Picco y de Racing por Alan Forneris

La dirigencia de Colón apura a Platense para cobrar las cuotas por la venta de Picco.

La dirigencia de Colón que permanecerá en la institución hasta el 30 de noviembre , día de las elecciones, busca acelerar las gestiones para cobrar la deuda que mantiene Platense por el pase de Leonel Picco.

Al punto tal, que los dirigentes sabaleros le mandaron una nueva nota a sus pares de Platense para que le paguen las dos cuotas que adeudan por el pase del volante.

La primera de ellas venció en junio y la segunda vence en septiembre. Y esto tiene que ver con que Colón necesita el dinero para saldar la deuda con el paraguayo Alberto Espínola.

Y es que Colón tiene que pagar ante el fallo de FIFA para no ser inhibido. De allí la necesidad de la dirigencia rojinegra que además espera cobrar en octubre la primera cuota por el pase de Alan Forneris a Racing.