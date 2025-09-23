Uno Santa Fe | Judiciales | prisión preventiva

Prisión preventiva para el hombre investigado por abuso sexual en un ascensor de un edificio en barrio Sur

El imputado tiene 35 años y sus iniciales son G.R.M. Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple.

23 de septiembre 2025 · 19:45hs
Prisión preventiva. El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

Prisión preventiva. El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

Quedó en prisión preventiva un hombre de 35 años, cuyas iniciales son G.R.M., que es investigado por haber cometido un abuso sexual en el ascensor de un edificio en el sur de la ciudad. Así fue dispuesto por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Labanca, en una audiencia desarrollada este martes al mediodía en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal Luciana Escobar Cello está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. Según indicó, “la Defensa no propuso alternativas y la magistrada consideró que estaban acreditadas las circunstancias necesarias para hacer lugar a nuestro requerimiento”.

Abuso en un ascensor

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) afirmó que “el martes de la semana pasada al mediodía, el imputado engañó a una persona para poder ingresar a un edificio de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe y deambuló por diferentes pisos”.

Asimismo, precisó que “momentos después, una mujer que estaba en el inmueble abordó el ascensor”, y agregó que “al verla, el imputado la siguió”. En tal sentido, remarcó que “una vez que se cerraron las puertas, el hombre que quedó en preventiva atentó contra la integridad sexual de la víctima”.

Por otro lado, mencionó que “el investigado fue detenido al día siguiente en la vía pública, en las inmediaciones de su domicilio”, y valoró que “para poder individualizarlo, fueron significativos los registros de cámaras de seguridad instaladas en el edificio”.

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple.

