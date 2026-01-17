Uno Santa Fe | Ovación | Senegal

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

La federación senegalesa acusó a Marruecos por deficiencias en seguridad, logística y equidad deportiva en la previa de la final continental que se jugará en Rabat.

Ovación

Por Ovación

17 de enero 2026 · 21:00hs
Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

La final de la Copa África quedó envuelta en un fuerte conflicto institucional. A horas del partido decisivo, Senegal presentó una denuncia formal contra la organización marroquí, al considerar que se vulneraron protocolos básicos de seguridad, logística y equidad competitiva durante la llegada y preparación de su seleccionado en Rabat.

El encuentro entre Senegal y Marruecos se disputará este domingo desde las 16, pero el foco dejó de estar exclusivamente en lo deportivo tras el comunicado oficial emitido por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), que habló de “irregularidades graves” en un contexto que debería estar regido por estándares máximos, propios de una final continental.

Marruecos: falencias en la seguridad

El primer punto del reclamo estuvo vinculado al arribo del plantel senegalés a la capital marroquí. Según la FSF, no se dispuso un operativo de seguridad acorde en la estación ferroviaria, lo que expuso a jugadores y cuerpo técnico a un contacto directo con simpatizantes locales.

Desde el organismo señalaron que esta situación se aleja de los protocolos habituales en competencias internacionales y advirtieron que el episodio generó un clima de tensión innecesario en la antesala del partido más importante del torneo.

LEER MÁS: Manchester United sorprendió y se quedó con el triunfo en el clásico ante el City

Problemas logísticos y alojamiento

La denuncia también incluyó inconvenientes vinculados al hospedaje. Senegal informó que debió elevar una protesta formal para que se le asignara un hotel acorde a la instancia que disputa. Recién tras esa gestión, la delegación fue alojada en un establecimiento de categoría cinco estrellas.

Para la federación africana, este tipo de contratiempos afecta directamente la preparación del equipo y rompe con el principio de igualdad entre los finalistas.

Cuestionamientos deportivos

Las críticas se extendieron al plano estrictamente futbolístico. Senegal decidió no entrenar en el complejo Mohamed VI, habitual centro de trabajo del seleccionado marroquí, al entender que esa condición atentaba contra la equidad competitiva. Además, denunció no haber recibido confirmación oficial sobre el campo de entrenamiento alternativo.

El entrenador Pape Thiaw respaldó públicamente la postura de la federación y fue categórico: sostuvo que lo ocurrido fue “anormal” y remarcó que sus jugadores estuvieron expuestos a una situación de riesgo evitable.

Por último, la FSF elevó una queja ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por la cantidad de entradas asignadas a sus hinchas, que consideró insuficiente en comparación con las fases anteriores del certamen.

Senegal Copa África Marruecos Rabat
Noticias relacionadas
luciano benavides se impuso en la definicion mas apretada en la historia del dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Villa Dora consiguió un importante triunfo frente a UVT de San Juan.

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Villa Dora debutó con un triunfo en la Liga Argentina Femenina.

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

carlos alcaraz y alexander zverev abriran el cuadro principal del australian open

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev abrirán el cuadro principal del Australian Open

Lo último

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Último Momento
Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Ovación
Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus