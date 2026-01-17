Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, admitió dos tratativas, pero siendo cauto: "Uno puede mostrar interés, pero después no sabemos si se puede complicar o no"

17 de enero 2026 · 12:38hs
Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Prensa Unión

El técnico Leonardo Madelón volvió a referirse al armado del plantel de Unión y dejó definiciones claras sobre el presente del mercado de pases, en una charla con ESPN donde combinó cautela, análisis y sinceridad respecto a las posibilidades reales del club.

• LEER MÁS: Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Madelón le dio identidad a dos nombres en Unión

Uno de los futbolistas mencionados fue Diego Tarzia, sobre quien el entrenador explicó que su llegada no depende únicamente de lo futbolístico. “Fue ofrecido, lo estamos analizando bien y puede ser que nos venga bien, pero en el medio hay una negociación que no es fácil. Uno puede mostrar el interés deportivo, pero después no sabemos si se puede complicar o si se soluciona”, señaló, dejando en claro que el escenario todavía es incierto.

Diego Tarzia
Madel&oacute;n se ilusiona con la chance de incorporar a Tarzia en Uni&oacute;n.

Madelón se ilusiona con la chance de incorporar a Tarzia en Unión.

También habló de Rodrigo Saravia, un nombre que vuelve a aparecer en la órbita tatengue y que cuenta con el aval del técnico. “Me interesa, es un jugador que ya lo había pedido el mercado de pases anterior. Lo dirigí en Gimnasia, entiendo que se desvinculó de Belgrano, pero que debe tener otras opciones también, así que está difícil”, explicó Madelón.

• LEER MÁS: Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Aún así, aclaró que el club sigue activo: “No no estamos durmiendo y trabajamos sobre otras opciones. Estamos buscando opciones en ese lado de la cancha”.

• LEER MÁS: Del Blanco, cauto en Unión: "Que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz acá"

Más allá de los refuerzos, el DT remarcó la importancia de evaluar el material propio. En ese sentido, anticipó que los próximos compromisos servirán para definir situaciones internas. “Queremos ver chicos nuevos que viajaron y otros sobre los que tomar una resolución. Es una buena parada. Ahí sacaremos conclusiones”, sostuvo.

Unión Leonardo Madelón Diego Tarzia
Noticias relacionadas
union aplasto a atenas en santa fe y sigue imparable en la liga nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

luto en santa fe por el fallecimiento de jose luis burtovoy, el exarquero de union y colon

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

madelon pondra una nueva formacion de union para jugar contra defensor sporting

Madelón pondrá una nueva formación de Unión para jugar contra Defensor Sporting

del blanco, cauto en union: que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz aca

Del Blanco, cauto en Unión: "Que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz acá"

Lo último

Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Último Momento
Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Mapa de subsidios eléctricos: en qué zona quedó la ciudad de Santa Fe y qué pasa con la tarifa de luz

Mapa de subsidios eléctricos: en qué zona quedó la ciudad de Santa Fe y qué pasa con la tarifa de luz

Ovación
Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando este año nos vamos de la B

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando "este año nos vamos de la B"

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus