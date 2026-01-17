Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, admitió dos tratativas, pero siendo cauto: "Uno puede mostrar interés, pero después no sabemos si se puede complicar o no"

El técnico Leonardo Madelón volvió a referirse al armado del plantel de Unión y dejó definiciones claras sobre el presente del mercado de pases, en una charla con ESPN donde combinó cautela, análisis y sinceridad respecto a las posibilidades reales del club.

Madelón le dio identidad a dos nombres en Unión

Uno de los futbolistas mencionados fue Diego Tarzia, sobre quien el entrenador explicó que su llegada no depende únicamente de lo futbolístico. “Fue ofrecido, lo estamos analizando bien y puede ser que nos venga bien, pero en el medio hay una negociación que no es fácil. Uno puede mostrar el interés deportivo, pero después no sabemos si se puede complicar o si se soluciona”, señaló, dejando en claro que el escenario todavía es incierto.

Diego Tarzia Madelón se ilusiona con la chance de incorporar a Tarzia en Unión.

También habló de Rodrigo Saravia, un nombre que vuelve a aparecer en la órbita tatengue y que cuenta con el aval del técnico. “Me interesa, es un jugador que ya lo había pedido el mercado de pases anterior. Lo dirigí en Gimnasia, entiendo que se desvinculó de Belgrano, pero que debe tener otras opciones también, así que está difícil”, explicó Madelón.

Aún así, aclaró que el club sigue activo: “No no estamos durmiendo y trabajamos sobre otras opciones. Estamos buscando opciones en ese lado de la cancha”.

Más allá de los refuerzos, el DT remarcó la importancia de evaluar el material propio. En ese sentido, anticipó que los próximos compromisos servirán para definir situaciones internas. “Queremos ver chicos nuevos que viajaron y otros sobre los que tomar una resolución. Es una buena parada. Ahí sacaremos conclusiones”, sostuvo.