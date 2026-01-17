Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

El volante de Unión explicó el golazo que abrió el marcador ante Defensor Sporting, destacó el rodaje para los juveniles y analizó el presente del equipo.

Emilio Giaccone fue sobresaliente. El volante anotó un gol de larga distancia que abrió el marcador en el estadio Luis Franzini y dejó sensaciones positivas en el empate de Unión ante Defensor Sporting por 1 a 1, en la Serie Río de la Plata, a cinco días del estreno oficial frente a Platense .

El mediocampista explicó la acción que derivó en el tanto rojiblanco, una jugada que rompió el desarrollo del partido y mostró su confianza en ofensiva. “ Fue una jugada que me quedó ahí. Practicamos mucho pegarle desde afuera del área y, gracias a Dios, tuve la confianza para rematar. Salió el gol y estoy muy feliz ”, señaló tras el encuentro.

Rodaje, competencia interna y oportunidades

El amistoso también significó una chance importante para los habituales suplentes y los juveniles que buscan ganarse un lugar en la consideración de Leonardo Madelón. En ese sentido, Giaccone fue claro: “Sabíamos que era una oportunidad para todos. Queremos jugar, queremos ganar ese lugar y demostrarle al técnico las ganas y la predisposición que tenemos”.

Unión encontró en ese tramo del partido mayor dinámica, soltura con pelota y atrevimiento para atacar, en un contexto de prueba que le permitió al cuerpo técnico evaluar variantes y respuestas individuales de todos los jugadores probados en cancha pero sobre todo de los juveniles que se somaron a la pretemporada como: Lucas Ayala, Lucas Cacciabue, Ricardo Solbes, Santiago Grella, Mateo Peresutti, Ignacio Isla y Misael Aguirre.

Unión 2026, con ambición

El volante también se refirió al presente del club y a las expectativas para la temporada que está por comenzar, luego de un cierre sólido en 2025. “Tuvimos un gran segundo semestre. Creo que estamos para seguir creciendo, lograr los objetivos y dejar a Unión lo más alto posible”, afirmó con convicción.

El gol de Giaccone, un derechazo preciso desde media distancia tras leer el posicionamiento adelantado del arquero Kevin Dawson, fue uno de los puntos altos del encuentro. Más allá del empate final, la acción dejó una señal clara: Unión suma alternativas, confianza y respuestas individuales de cara al inicio del Torneo Apertura.