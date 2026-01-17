Uno Santa Fe | Colón | Máximo Ingravidi

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

El Sabalero apuesta a futuro con la llegada de Máximo Ingravidi, centrodelantero de 19 años formado en ADIUR y con paso por Defensa y Justicia.

Ovación

Por Ovación

17 de enero 2026 · 15:31hs
Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón continúa fortaleciendo su estructura formativa y sumó a Máximo Ingravidi, delantero rosarino categoría 2006, quien se incorporó a la Reserva tras su paso por Defensa y Justicia. Centrodelantero diestro, con gol y capacidad de adaptación, el atacante llega como una apuesta de proyección dentro del esquema juvenil del club.

Surgido en el semillero santafesino

Nacido el 6 de julio de 2006 en Rosario y oriundo de Granadero Baigorria, Ingravidi dio sus primeros pasos en ADIUR, uno de los semilleros más reconocidos del fútbol santafesino. Su rendimiento lo llevó a Defensa y Justicia, donde arribó en agosto de 2022 tras una prueba y rápidamente se integró a la pensión del club.

En Florencio Varela aceleró su proceso formativo y debutó en Reserva con apenas 16 años, mostrando madurez competitiva y una rápida adaptación al ritmo del fútbol de AFA.

LEER MÁS: La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Perfil, rol y versatilidad

Apodado “el Colo”, Ingravidi se desempeña naturalmente como delantero centro, aunque a lo largo de su formación fue utilizado también como volante interno (8) y extremo, funciones que le aportaron lectura de juego y movilidad. De todos modos, el propio futbolista se siente más cómodo como referencia ofensiva, jugando de espaldas y atacando el área.

En cuanto a influencias, reconoce como referentes a Guido Carrillo y Adrián “Maravilla” Martínez, dos delanteros con presencia física, sentido del gol y compromiso táctico.

Números que respaldan a Máximo Ingravidi

Durante la temporada 2025, Ingravidi disputó 53 partidos oficiales y convirtió 11 goles, registros que reflejan continuidad, confianza y evolución en su juego. Además, logró anotar su primer gol en el predio de Defensa y Justicia, un hito personal dentro de su recorrido juvenil.

La llegada de Ingravidi se inscribe en la lógica de Colón de detectar talentos jóvenes con recorrido formativo sólido, capaces de potenciarse en Reserva y proyectarse a instancias superiores. Con edad, gol y experiencia en estructuras competitivas, el delantero inicia una nueva etapa en Santa Fe, con el desafío de ganarse su lugar y seguir creciendo bajo el escudo rojinegro.

Máximo Ingravidi Colón Adiur Reserva AFA
Noticias relacionadas
colon cierra la semana mas exigente de la pretemporada cantando este ano nos vamos de la b

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando "este año nos vamos de la B"

colon debutaria en la primera nacional visitando a central norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

el final de un ciclo: colon y pulga rodriguez, a un paso de la rescision

El final de un ciclo: Colón y Pulga Rodríguez, a un paso de la rescisión

medran espera ahora un reemplazo para talpone en colon

Medrán espera ahora un reemplazo para Talpone en Colón

Lo último

Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Último Momento
Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Mapa de subsidios eléctricos: en qué zona quedó la ciudad de Santa Fe y qué pasa con la tarifa de luz

Mapa de subsidios eléctricos: en qué zona quedó la ciudad de Santa Fe y qué pasa con la tarifa de luz

Ovación
Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando este año nos vamos de la B

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando "este año nos vamos de la B"

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus