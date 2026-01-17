Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

El Sabalero apuesta a futuro con la llegada de Máximo Ingravidi, centrodelantero de 19 años formado en ADIUR y con paso por Defensa y Justicia.

Colón continúa fortaleciendo su estructura formativa y sumó a Máximo Ingravidi , delantero rosarino categoría 2006, quien se incorporó a la Reserva tras su paso por Defensa y Justicia. Centrodelantero diestro, con gol y capacidad de adaptación , el atacante llega como una apuesta de proyección dentro del esquema juvenil del club.

Nacido el 6 de julio de 2006 en Rosario y oriundo de Granadero Baigorria , Ingravidi dio sus primeros pasos en ADIUR , uno de los semilleros más reconocidos del fútbol santafesino. Su rendimiento lo llevó a Defensa y Justicia, donde arribó en agosto de 2022 tras una prueba y rápidamente se integró a la pensión del club.

En Florencio Varela aceleró su proceso formativo y debutó en Reserva con apenas 16 años, mostrando madurez competitiva y una rápida adaptación al ritmo del fútbol de AFA.

Perfil, rol y versatilidad

Apodado “el Colo”, Ingravidi se desempeña naturalmente como delantero centro, aunque a lo largo de su formación fue utilizado también como volante interno (8) y extremo, funciones que le aportaron lectura de juego y movilidad. De todos modos, el propio futbolista se siente más cómodo como referencia ofensiva, jugando de espaldas y atacando el área.

En cuanto a influencias, reconoce como referentes a Guido Carrillo y Adrián “Maravilla” Martínez, dos delanteros con presencia física, sentido del gol y compromiso táctico.

Números que respaldan a Máximo Ingravidi

Durante la temporada 2025, Ingravidi disputó 53 partidos oficiales y convirtió 11 goles, registros que reflejan continuidad, confianza y evolución en su juego. Además, logró anotar su primer gol en el predio de Defensa y Justicia, un hito personal dentro de su recorrido juvenil.

La llegada de Ingravidi se inscribe en la lógica de Colón de detectar talentos jóvenes con recorrido formativo sólido, capaces de potenciarse en Reserva y proyectarse a instancias superiores. Con edad, gol y experiencia en estructuras competitivas, el delantero inicia una nueva etapa en Santa Fe, con el desafío de ganarse su lugar y seguir creciendo bajo el escudo rojinegro.