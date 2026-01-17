Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Con golazo de Emilio Giaccone desde larga distancia, Unión igualó 1 a 1 ante Defensor Sporting en Uruguay, en su último amistoso, antes de jugar ante Platense.

Unión completó este sábado su etapa de preparación con un nuevo amistoso internacional en Uruguay. A cinco días del debut oficial frente a Platense, el equipo de Leonardo Madelón se presentó en el estadio Luis Franzini para enfrentar a Defensor Sporting, en un encuentro correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026 que sirvió para seguir sumando rodaje y ajustar detalles antes del inicio del torneo.

El primer tiempo se jugó con mucha cautela y pocas emociones. En los minutos iniciales, Defensor Sporting intentó imponer su juego desde lo físico, con intensidad, contacto permanente y un ritmo entrecortado, aprovechando la localía para incomodar a Unión. El Tatengue, en ese tramo, se mostró ordenado, sin apurarse y priorizando el equilibrio.

Con el correr de los minutos, el equipo de Madelón logró acomodarse mejor en el campo y empezó a ganar terreno, sobre todo en la mitad de la cancha. Allí apareció la figura de Nicolás Palavecino, quien tomó la manija del equipo, se hizo cargo de la conducción y le dio claridad a la circulación. Desde su influencia, Unión tuvo más la pelota y pasó a jugar en campo rival.

LEER MÁS: El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensor Sporting

La primera llegada clara del partido se dio a los 18 minutos y fue producto de una buena jugada colectiva. Emilio Giaccone lanzó un cambio de frente preciso que fue bien controlado por Misael Aguirre, quien tocó para la subida de Emiliano Álvarez. El lateral llegó hasta el fondo y envió un centro que no pudo ser conectado, en lo que fue la situación más clara de un primer tiempo que hasta ese momento había sido muy discreto.

Poco después, Diego Díaz resolvió rápido y de primera para dejar a Palavecino de cara al arco. El volante sacó un remate pero la defensa local logró desviar el disparo a tiempo. Esa acción volvió a mostrar que Unión encontraba sus mejores momentos cuando lograba juntarse por el centro, aunque también dejó en evidencia las dificultades para generar peligro en los metros finales.

En el balance general, Unión fue un equipo ordenado, con buena tenencia de pelota y mayor control del juego, pero sin la precisión necesaria para romper líneas y llegar con claridad al área rival. Defensor Sporting apostó a un planteo duro, cerrado y físico, redujo espacios y obligó al Tatengue a jugar lejos del arco. El desarrollo fue parejo y con pocas situaciones, por lo que el empate sin goles al descanso reflejó correctamente lo ocurrido en la primera mitad.

Un segundo tiempo con más ritmo y goles

El complemento ofreció una versión muy distinta del partido. Con más espacios y mayor decisión para atacar, el juego ganó en dinámica y emociones. Unión salió con otra intensidad, mostró mayor determinación en campo rival y encontró situaciones que habían estado ausentes en la primera mitad.

LEER MÁS: Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

Una de las primeras aproximaciones claras fue protagonizada por Misael Aguirre, quien se animó con un remate cruzado que pasó a pocos metros del palo, avisando que el Tatengue empezaba a encontrar caminos para lastimar. Esa acción marcó el inicio de un tramo favorable para el equipo de Madelón, que jugó más suelto y con mayor profundidad.

A los 17 minutos llegó la apertura del marcador y fue con una acción que rompió el molde del partido. Emilio Giaccone, sin tímidez y con una personalidad impropia para un joven de 20 años, sacó un remate de larga distancia al ver que el arquero se encontraba adelantado. Un verdadero golazo, de esos que no admiten análisis defensivo y que confirmaron su gran momento, como si llevara años en Primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2012651986169040986?s=20&partner=&hide_thread=false ¿EL MEJOR GOL DE LA SERIE RÍO DE LA PLATA? ¡LOCURA DE GIACCONE PARA EL 1-0 DE UNIÓN A DEFENSOR SPORTING!



#Serie2026

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JxTtfsYORw — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026

La alegría duró apenas nueve minutos, porque a los 26 minutos llegó la respuesta del conjunto local. Tras un centro al área, uno de los atacantes de Defensor Sporting ganó de cabeza y dejó la pelota servida para Lautaro Navarro, que resolvió con una chilena poco ortodoxa. La ejecución fue incómoda, pero efectiva, y la pelota terminó ingresando para decretar el 1-1 parcial, devolviéndole equilibrio al marcador.

Los chicos de Casa Unión

La segunda mitad también encontró un punto de quiebre en las modificaciones. Leonardo Madelón apeló a varios futbolistas de la Reserva, que ingresaron para sumar minutos y darle aire al equipo. Lucas Ayala, Lucas Cacciabue, Ricardo Solbes, Santiago Grella, Mateo Peresutti e Ignacio Isla oxigenaron al grupo y aportaron mayor intensidad en un tramo del partido que se volvió más dinámico y con mayor ida y vuelta.

El amistoso le permitió al cuerpo técnico sumar rodaje, observar variantes y completar la preparación de cara al inicio del Torneo Apertura, con un balance positivo en cuanto a funcionamiento, minutos repartidos y conclusiones de cara al debut oficial.