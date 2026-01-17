Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

La AFA postergó el inicio de la Primera Nacional y ya se maneja que la fecha 1 se dejaría para más adelante y Colón debutaría en la segunda ante Central Norte

El arranque de la Primera Nacional sigue envuelto en idas y vueltas, pero en Colón ya manejan algo. Tras la decisión de la AFA de postergar la jornada inaugural y, mientras se aguarda una reprogramación, el escenario más firme indica que el campeonato comenzará directamente con la segunda fecha.

¿Colón debutará ante Central Norte?

En ese marco, el Sabalero debutaría como visitante el domingo 15 de febrero, desde las 18, frente a Central Norte de Salta. Ese cronograma ya estaba establecido. El encuentro marcaría el primer paso de Colón en su camino por el regreso a la máxima categoría, aunque no en las condiciones originalmente previstas.

Zahir Yunis Colón debutaría directamente en la fecha 2 visitando a Central Norte. Prensa Colón

La intención que se debatirá este lunes en una reunión en AFA es avanzar con el cronograma ya establecido desde el segundo capítulo y trasladar la fecha inicial para el cierre de la primera rueda. Una alternativa que busca ordenar el calendario, pero que no está exenta de conflictos.

• LEER MÁS: Medrán espera ahora un reemplazo para Talpone en Colón

El cambio ya genera malestar en varios clubes, que habían organizado su logística con antelación: pasajes comprados, traslados coordinados y compromisos que ahora quedaron en suspenso. Esa situación promete chispazos en la mesa de decisiones, donde no todos están de acuerdo con modificar sobre la marcha lo ya planificado.

Mientras tanto, Colón se mantiene atento y a la espera de la confirmación oficial, sabiendo que, si se sostiene esta postura, su estreno en la categoría será lejos de Santa Fe y ante un rival que también afrontará el partido con clima de debut. El ascenso todavía no empezó a rodar, pero ya se juega su primer partido fuera de la cancha.