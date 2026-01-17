La Reserva de Colón puso primera en el calendario futbolístico y dejó buenas sensaciones en su primer amistoso del año, con victoria por 1-0 frente a El Quillá, en un ensayo que marcó el debut oficial de Alejandro Russo al frente del plantel. El gol fue obra de Tomás Gallay, uno de los puntos altos de la jornada.
La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso
El equipo conducido por Alejandro Russo se impuso 1-0 ante El Quillá en su estreno de pretemporada, con gol de Tomás Gallay.
Por Ovación
Rodaje y pruebas para la reserva de Colón
El encuentro se disputó en dos tiempos de 40 minutos, formato habitual en esta etapa de preparación, y permitió al cuerpo técnico evaluar variantes tácticas y observar en acción a gran parte del plantel. Russo apostó por dos formaciones distintas, priorizando intensidad, orden y circulación limpia en mitad de cancha.
En el primer once aparecieron Gian Piaggio; Gaspar Martínez, Jonas Ravano, Enzo Gallizi, Lucas Campagnaro; Gabriel Lovato, Mateo Cardoso; Laureano Páez, Iván Barbona, Tomás Gallay; y Maxi Ingravidi. Un equipo con vocación ofensiva, presión alta y buen manejo entre líneas.
Para el segundo bloque, el DT dispuso a Josué Retamoso; Facundo Gómez, Santiago Colidio, Jeremías Lastra, Estanislao López; Abel Galbán, Máximo Johnston; Mateo Lizondo, Leandro Zabala, Lorenzo Orzan; y Jerónimo Buossi, manteniendo la idea pero dando minutos a juveniles que buscan afirmarse.
La planificación no se detiene: el próximo sábado la Reserva volverá a presentarse ante Atlético Rafaela, nuevamente en el predio 4 de Junio, en otro amistoso clave para seguir ajustando piezas y consolidar una identidad de juego.