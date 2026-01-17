Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

El equipo conducido por Alejandro Russo se impuso 1-0 ante El Quillá en su estreno de pretemporada, con gol de Tomás Gallay.

17 de enero 2026 · 15:54hs
La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón puso primera en el calendario futbolístico y dejó buenas sensaciones en su primer amistoso del año, con victoria por 1-0 frente a El Quillá, en un ensayo que marcó el debut oficial de Alejandro Russo al frente del plantel. El gol fue obra de Tomás Gallay, uno de los puntos altos de la jornada.

Rodaje y pruebas para la reserva de Colón

El encuentro se disputó en dos tiempos de 40 minutos, formato habitual en esta etapa de preparación, y permitió al cuerpo técnico evaluar variantes tácticas y observar en acción a gran parte del plantel. Russo apostó por dos formaciones distintas, priorizando intensidad, orden y circulación limpia en mitad de cancha.

En el primer once aparecieron Gian Piaggio; Gaspar Martínez, Jonas Ravano, Enzo Gallizi, Lucas Campagnaro; Gabriel Lovato, Mateo Cardoso; Laureano Páez, Iván Barbona, Tomás Gallay; y Maxi Ingravidi. Un equipo con vocación ofensiva, presión alta y buen manejo entre líneas.

LEER MÁS: La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Para el segundo bloque, el DT dispuso a Josué Retamoso; Facundo Gómez, Santiago Colidio, Jeremías Lastra, Estanislao López; Abel Galbán, Máximo Johnston; Mateo Lizondo, Leandro Zabala, Lorenzo Orzan; y Jerónimo Buossi, manteniendo la idea pero dando minutos a juveniles que buscan afirmarse.

La planificación no se detiene: el próximo sábado la Reserva volverá a presentarse ante Atlético Rafaela, nuevamente en el predio 4 de Junio, en otro amistoso clave para seguir ajustando piezas y consolidar una identidad de juego.

