Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando "este año nos vamos de la B"

El plantel de Colón completa la semana más extrema desde lo físico de la pretemporada y ya prepara el viaje a Uruguay para la Serie Río de La Plata. Video

17 de enero 2026 · 11:44hs
Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando este año nos vamos de la B

No fue una semana más en Colón. Fue la más exigente de la pretemporada y también una de las más simbólicas. El plantel baja el telón del tramo más intenso del trabajo físico cantando “vamos a volver”, una frase que hoy funciona como consigna, deseo y combustible para lo que viene.

Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, el equipo completó días de máxima carga, con dobles turnos y concentración en el Hotel de Campo, buscando construir la base física de la temporada y, al mismo tiempo, terminar de soldar un grupo que atraviesa un recambio profundo. Mucho esfuerzo, poco descanso y una idea clara: sentar los cimientos del nuevo Colón.

El viernes dejó una escena especial. Fue jornada de saludos y de unión. Nicolás Talpone se despidió de sus compañeros antes de marcharse a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto. La noche cerró con una cena distendida, música de Marcos Castelló y un plantel que volvió a entonar "este año nos vamos de la B para nunca más volver", como síntesis perfecta del espíritu que se respira puertas adentro.

colón pretemporada cantando

El grupo muestra señales claras de fortalecimiento, tanto en lo físico como en lo humano. Con caras nuevas, roles que se reacomodan y un objetivo común, el recambio empieza a encontrar su identidad.

Colón ya piensa en el viaje a Uruguay

Este sábado el plantel tuvo su último entrenamiento en Santa Fe. El domingo quedó reservado para el descanso y el lunes, bien temprano, a las 7 de, la delegación partirá en colectivo rumbo a Paysandú. Allí continuará la preparación y se pondrá a prueba en la Serie Río de La Plata. El nuevo Colón ya está en movimiento. Con trabajo, con grupo y con una canción que empieza a sonar cada vez más fuerte.

Colón pretemporada Uruguay
