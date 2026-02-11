Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón empezó a cobrar, pero sigue esperando por Leonel Picco

Platense empezó a cumplir con Colón por la deuda por Leonel Picco, más allá que es un pequeño monto de la cifra original. Todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 09:59hs
Platense comenzó a saldar parte de la deuda con Colón por Leonel Picco, aunque en Santa Fe miran de reojo los números que todavía restan ingresar. El club rojinegro recibió un primer pago correspondiente a cuotas pendientes de la compra del mediocampista, pero se trata de un monto menor en relación a la cifra total que aún se adeuda.

Un pago parcial y cuentas abiertas entre Platense y Colón

La transferencia de Leonel Picco a Remo FC de Brasil, cerrada por Platense en 1.800.000 dólares por el 100% del pase, reactivó la discusión entre ambas instituciones.

Colón conserva el 30% de los derechos económicos, por lo que le corresponde percibir 540.000 dólares brutos por esa operación, una cifra clave para las finanzas sabaleras en un momento donde se necesitan recursos frescos.

Leonel Picco.jpg
Leonel Picco fue presentado como nuevo jugador de Remo y Col&oacute;n sigue esperando por el ingreso de un importante monto.

Leonel Picco fue presentado como nuevo jugador de Remo y Colón sigue esperando por el ingreso de un importante monto.

Sin embargo, el eje del conflicto no pasa solo por la venta a Brasil. Desde Santa Fe sostienen que Platense aún mantiene una deuda cercana a 300.000 dólares por cuotas impagas de la compra anterior del porcentaje restante del pase de Picco. Es precisamente sobre ese monto donde ahora se habría producido el primer movimiento, según se informó en Radio Gol (FM 96.7): un pago parcial que, si bien es un gesto, está lejos de saldar la cuenta.

El dinero de Remo, en espera

En Colón reconocen que todavía no ingresó ningún dinero vinculado directamente a la transferencia al fútbol brasileño. Es decir, los 540.000 dólares correspondientes al 30% aún no impactaron en las arcas rojinegras, mientras se siguen los pasos administrativos y contractuales de la operación.

La dirigencia encabezada por José Alonso sigue de cerca la situación, ya que se trata de fondos importantes para afrontar compromisos financieros inmediatos y darle aire a la planificación deportiva.

Por ahora, lo concreto es que comenzó a moverse el expediente Picco. Pero en el Brigadier López saben que todavía falta lo más sustancial para dar el capítulo por cerrado.

Colón Leonel Picco Platense
