Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas Si bien Colón debutará este sábado ante Deportivo Madryn, el Sabalero ya tiene programadas las primeras cinco fechas del Torneo de la Primera Nacional Por Ovación 10 de febrero 2026 · 22:36hs

Colón ya tiene programadas las primeras cinco fechas con días y horarios confirmados.

Este sábado 14 Colón debutará en el Torneo de la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn desde las 20 en el estadio Brigadier López.

El elenco sabalero ya conocía cómo jugaría las primeras cuatro fechas de la competencia, pero este martes, se conoció la programación de la 5° fecha.

En la misma, Colón estará recibiendo a Acassuso, equipo recién ascendido a la Primera Nacional. El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 19. El cronograma de las primeras cinco fechas de Colón 1° fecha Colón vs Deportivo Madryn (sábado 14 a las 20) 2° fecha Central Norte vs Colón (domingo 22 a las 18) 3° fecha Colón vs Ferro (sábado 28 a las 20) 4° fecha Chaco For Ever vs Colón (7 de marzo a las 18.30) 5° fecha Colón Acassuso (sábado 14 de marzo a las 19)