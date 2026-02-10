Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas

Si bien Colón debutará este sábado ante Deportivo Madryn, el Sabalero ya tiene programadas las primeras cinco fechas del Torneo de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

10 de febrero 2026 · 22:36hs
Colón ya tiene programadas las primeras cinco fechas con días y horarios confirmados.

Colón ya tiene programadas las primeras cinco fechas con días y horarios confirmados.

Este sábado 14 Colón debutará en el Torneo de la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn desde las 20 en el estadio Brigadier López.

El elenco sabalero ya conocía cómo jugaría las primeras cuatro fechas de la competencia, pero este martes, se conoció la programación de la 5° fecha.

En la misma, Colón estará recibiendo a Acassuso, equipo recién ascendido a la Primera Nacional. El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 19.

El cronograma de las primeras cinco fechas de Colón

1° fecha Colón vs Deportivo Madryn (sábado 14 a las 20)

2° fecha Central Norte vs Colón (domingo 22 a las 18)

3° fecha Colón vs Ferro (sábado 28 a las 20)

4° fecha Chaco For Ever vs Colón (7 de marzo a las 18.30)

5° fecha Colón Acassuso (sábado 14 de marzo a las 19)

Colón Deportivo Madryn Acassuso
Noticias relacionadas
julian cosi: madryn tiene que jugar la liga profesional el ano que viene

Julián Cosi: "Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene"

colon, con una decision tomada sobre el caso jose neris

Colón, con una decisión tomada sobre el caso José Neris

Colón presentará un esquema táctico flexible en el debut del Torneo de la Primera Nacional.

El flexible esquema táctico con el que Colón debutará ante Deportivo Madryn

colon, con equipo definido a una semana del debut ante deportivo madryn

Colón, con equipo definido a una semana del debut ante Deportivo Madryn

Lo último

Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas

Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Santa Fe

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Santa Fe

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Último Momento
Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas

Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Santa Fe

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Santa Fe

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Ovación
La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones