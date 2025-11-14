Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cierra otra semana inhibido y con la prioridad de ponerse al día con el plantel

Más allá del problema que causa estar inhibido, la prioridad para la dirigencia de Colón es pagarle los sueldos atrasados al plantel. ¿Aflojará Platense?

14 de noviembre 2025 · 16:11hs
Colón atraviesa el cierre de otra semana complicada en lo institucional, ya que sigue inhibido. Más allá del problema que significa, para la dirigencia la prioridad es pagarle los sueldos atrasados al plantel. Se quieren resolver ambos frentes antes de las elecciones, pero el escenario es complejo.

En la Asamblea del 20, donde se aprobará una Memoria y Balance que arrojará superávit, aparecerán las novedades relacionadas a la situación económica y financiera. Sin embargo, más allá de los números, la realidad marca que el panorama continúa siendo delicado.

La prioridad de la dirigencia de Colón

El pedido de un crédito bancario, que se había convertido en la gran esperanza para levantar la inhibición, finalmente no llegó. Esto obliga a la dirigencia a buscar alternativas para cumplir con el pago a Alberto Espínola, una de las deudas que mantiene trabada la habilitación del club en AFA. Son cerca de 400.000 dólares y con intereses que siguen corriendo.

La dirigencia de Colón busca poner al día al plantel.

En paralelo, la comisión directiva gestiona para que Platense se ponga al día por el pase de Leonel Picco. Si el Calamar cancela esos las cuotas de julio y septiembre, Colón podrá completar los ya tres meses de salarios adeudados, que generó un gran malestar del plantel, que se fue de vacaciones con solo una promesa de abono.

Aunque la inhibición no es un detalle menor —porque impide incorporar en el próximo mercado—, en la mesa chica está claro que lo urgente pasa por cumplir con los jugadores. Por eso, los próximos días serán decisivos para saber si la dirigencia logra destrabar las negociaciones y encarar la recta final hacia las elecciones con un panorama un poco más claro.

