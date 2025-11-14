"Colón ahora tendrá peso en AFA con el acompañamiento directo de Riquelme"

Ricardo Luciani, candidato a presidente de Colón destacó y contó detalles de la reunión con Juan Román Riquelme, presidente de Boca y vicepresidente de AFA

Ricardo Luciani se presentará como candidato a presidente de Colón encabezando la lista Sangre de Campeones. Será su segunda postulación, luego de terminar segundo en las anteriores elecciones.

En esta oportunidad, cuenta con el apoyo de personalidades importantes que se sumaron en los últimos tiempos como por ejemplo el empresario Ariel Utrera y el abogado Gabriel Somaglia , quienes lo vienen acompañando de forma directa.

Y es por eso, que este viernes, Luciani, Utrera y Somaglia visitaron los estudios de La Radio de UNO 106.3 para contar las gestiones que vienen llevando a cabo, destacando la reunión que tuvieron con Juan Román Riquelme.

La reunión de Sangre de Campeones con Juan Román Riquelme

"Nos preparamos de la misma manera en que lo venimos haciendo desde hace años. En esta etapa acentuando algunas gestiones importantes que estamos haciendo y que vamos a profundizar. Estamos en un camino que diseñamos desde hace tiempo y cumpliendo con esas metas", comenzó diciendo Luciani.

Quien luego pasó a contar: "Mediante una gestión de Nacho Yódice que es integrante de nuestra comisión directiva, estuvimos en el predio de Boca y vamos a tener el acompañamiento directo de Juan Román Riquelme en su función de vicepresidente de AFA. Él será quien hará nuestro primer contacto y nos lleve de la mano para estar representados en AFA como le corresponde a Colón".

Posteriormente, Utrera aseguró: "La gente siempre pidió que Colón tenga peso en AFA ya que nunca lo tuvo. Hoy en día Colón lo tiene y es directo ya que Román nos ofreció entrar de la mano de él a AFA y eso es muy importante, sin intermediarios. Hoy Colón tiene el peso del vicepresidente de AFA que es Juan Román Riquelme".

"Estuvimos en el predio desde las 17 hasta las 22 y fuimos atendido de maravillas por la gente de Boca. Quedamos muy sorprendidos por el predio que tienen. Pero a la vez, nos da un dejo de dolor, por nuestro predio, que si bien mejoró mucho con esta gestión, ya que la anterior comisión directiva lo dejó en un estado deplorable. Se mejoró, hubo un cambio, pero nosotros queremos igualar lo de Boca", reveló Luciani.

Y respecto a la charla que mantuvo con Riquelme, el candidato a presidente de Colón expresó: "Riquelme nos dijo ¿Qué le pasa a Colón, si ustedes son el Boca del interior? Nos retó un poco, porque está al tanto de la situación que Colón está atravesando. Ahora queda en nosotros hacer las cosas, ya que vamos a ser dirigentes de Colón".

Continuando con algunos detalles de la charla con Riquelme, Luciani dijo: "Hablamos mucho con Juan Román, ya que hay jugadores de Boca que son muy buenos, pero que no van a tener chances. Hay dos o tres chicos de Reserva, que deslumbran y se va a trabajar en eso para ver si podemos sumarlos. El armado del plantel, se dará a través del scouting que lo hacen Nelson Agoglia y Luis Medero, quienes ya trabajan en ese aspecto".

Posteriormente, el que tomó la palabra fue Somaglia quien maifestó: "Hay que ser conscientes que se administran pasiones, asumir Colón implica responsabilidades. Debemos volver a capitalizar a Colón en inferiores, ya que en la última década hubo una caída estrepitosa. Cuando estaba Rubén Rossi Colón vendió un equipo completo".

"Ahora tenemos un encuentro con Gonzalo Belloso. Central creció muchísimo y tiene peso en AFA, además es un dirigente que de viene de Conmebol. Este proyecto que encabeza Ricardo es el más realista, concreto y sincero. Colón necesita un cambio dirigencial, ya que hay otros candidatos que cumplieron una etapa. Llevar adelante un cambio de época y profesionalizar las áreas, con los ejemplos a seguir como Verón, Riquelme y Belloso".

Por último Luciani sentenció: "Colón no tiene relación con AFA, desde hace años está resquebrajada por algunas actitudes de la comisión directiva que presidía Vignatti. En consecuencia, la idea es reconstituir esa relación y es una pata importante tener la apoyatura de AFA y por eso fuimos a reunirnos con Riquelme quien es una figura de peso, por ser presidente de Boca y vicepresidente de AFA".