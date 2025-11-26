Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"

Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

El argentino habló sobre las características del circuito y analizó lo que dejó la carrera de Las Vegas.

26 de noviembre 2025 · 16:51hs
El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar y anticipó que las características del circuito “jugarán un papel importante el fin de semana”.

La Fórmula 1 entra en su recta final y Qatar asoma como la gran penúltima parada de la temporada. Después de un exigente Gran Premio en Las Vegas, el pilarense se prepara para un nuevo desafío con Alpine con el objetivo claro de sumar sus primeros puntos en el año.

Enfocado completamente en la próxima carrera, Colapinto anticipó que las características del circuito de Lusail plantearán un escenario distinto: “ Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad ”, explicó para las redes sociales de la escudería francesa.

Además, recordó que será la última carrera con formato Sprint de la temporada, lo que hace más importante el trabajo en los entrenamientos iniciales: “Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo

Franco Colapinto y su análisis sobre lo ocurrido en Estados Unidos

Por otro lado, también analizó lo ocurrido en Estados Unidos y destacó lo complejo que fue adaptarse a las condiciones del trazado norteamericano: “El fin de semana en Las Vegas fue un desafío. Las temperaturas bajas y la lluvia en algunas sesiones complicaron mucho el manejo, especialmente en la clasificación, donde logramos pasar a la Q2 con muy poca adherencia ”.

Además, Colapinto admitió que su rendimiento en carrera se vio afectado desde la largada. “Mi carrera del sábado se vio comprometida cuando sufrimos daños en la parte trasera del auto durante el caos en la Curva 1 y fue difícil recuperarse”, explicó.

Sin embargo, rescató aprendizajes valiosos de ese fin de semana que serán clave para afrontar la penúltima cita del calendario: “Hay mucho para aprender de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para entender cómo podemos aprovechar al máximo las últimas dos rondas ”.vrf+Yg

Este viernes desde las 10.30 (hora argentina), el pilarense se enfrentará a la única práctica libre del fin de semana. Desde las 14.30 buscará quedar en una buena posición en la clasificación para la Sprint del sábado a las 11.

La acción continuará ese mismo día desde las 15 con la Qualy de la carrera del domingo a las 13 horas correspondiente al Gran Premio de Qatar, donde Colapinto deberá ir en busca de sumar algún punto.

