Colón da vuelta la página y ahora piensa en Tigre en medio de un bajón futbolístico

Surgieron algunas diferencias y el pase de Farías a Inter Miami aún no se cerró

Otra vez el equipo entró en un momento complicado en cuanto a resultados. No solo que hace cuatro partidos que no gana, sino que tampoco hace goles. La falta de alternativas de nivel le pasa factura en una campaña para el olvido. Por más que los protagonistas no lo dicen abiertamente, es prácticamente de descenso.

Por eso, más allá de los problemas, es una necesidad tratar de sumar en los dos partidos que quedan para encontrar tranquilidad, sabiendo que todo se definirá después en la Copa de la Liga. Por lo pronto, la vuelta al trabajo tendrá como atención la transferencia de Facundo Farías a Inter Miami. Al parecer, no está todo cerrado, pero sí avanzado. Por la forma en que se dieron las cosas en la previa al partido contra Argentinos, aún no se puede precisar si finalmente fue su despedida.

Facundo Farías.jpeg ¿Habrá jugado Facundo Farías su último partido en Colón ante Argentinos? José Busiemi / UNO Santa Fe

Como viene la mano, sería baja para este duelo contra el Matador. Habrá que ver cuál es la mejor alternativa en medio de un bajón pronunciado de nivel. Asimismo, se espera por las evoluciones de Stéfano Moreyra, Jorge Benítez y José Neris, que arrastran problemas físicos.

A Colón no le sobra nada y por eso, Pipo sabe que tiene contar con todos y luego pondrá a quienes verá mejor. La alarmante falta de gol es otro factor que pasa factura y, por más que el técnico probó de todo en ataque, hace fechas se le cerró el arco.

Con este panorama el grupo volverá a trabajar este martes, sabiendo que ante Tigre será otra final en esta lucha casi clara por la permanencia.