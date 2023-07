" Fueron unos días movidos . Más que nada ayer (por este sábado). El cuerpo técnico decidió que no viaje y mis compañeros me dijeron que no juegue, pero por otro lado se determinó que viaje y sea titular. Quizás con poca comunicación desde arriba, que pudo ser más ordenada".

El futbolista, sin nombrarlo le apuntó al presidente José Vignatti y la suspensión de la conferencia de prensa de Pipo Gorosito, no hacen otra cosa que dejar en claro la molestia del entrenador. Ahora la pregunta que surge, luego de esta circunstancia, es la siguiente ¿A Colón lo dirige Néstor Gorosito o José Vignatti?

Cuesta creer que si Pipo había tomado la decisión de que Farías no juegue, luego termine siendo titular. Un técnico de su trayectoria, no debería admitir la intromisión del presidente. En todo caso, Vignatti puede informarle de que no tenga en cuenta a un jugador, por determina situación contractual, pero no definir quien juega y quien no.

Por primera vez desde que es técnico de Colón, Gorosito suspende una conferencia de prensa post partido. Y está claro que se debió al tema Farías y a las idas y vueltas que se produjeron en las últimas horas. Pipo no habrá tenido ganas de responder sobre esta cuestión que lo deja muy expuesto.

No se puede concebir, que el DT decidiera que Farías no jugara y que por una orden de arriba sea titular. Y que incluso termine ejecutando el penal. Era lógico que ante la inminente chance de pasar al Inter Miami y ser compañero de Lionel Messi, el futbolista no estuviera enfocado en el partido ante Argentinos.

Y mucho más después de todo lo que vivió Farías en los últimos tiempos. Por lo cual, la decisión de Pipo de que no jugara y que tenía al aval de sus compañeros era absolutamente razonable. En consecuencia, llama y mucho la atención de que finalmente el delantero apareciera dentro de los 11.

Si bien aún no hay nada firmado, poner a Farías en la formación titular era exponerlo. Un riesgo innecesario, más allá de que Colón está en una situación delicada. Muchos podrán afirmar que el jugador sigue perteneciendo al Sabalero y que hasta tanto, tiene que cumplir con su contrato.

Pero no siempre las cuestiones reglamentarias deben anteponerse a los motivos humanos. Y está claro que más allá de su producción futbolística ante Argentinos, Farías no estaba en plenitud para afrontar el partido. Porque con toda razón, tenía la cabeza en otro lado, nada menos que en ser compañero de Messi y asegurar su futuro económico.

A un futbolista que debió atravesar momentos tremendos en su vida personal y que está ante una chance inigualable, no se lo puede exponer de tal manera. Por lo cual, primero está la decisión inentendible de Vignatti de hacerlo jugar y segundo en la sumisión de Gorosito de ponerlo en cancha.

Si lo que dijo Farías es cierto, entonces tanto Vignatti como Gorosito no estuvieron a la altura de las circunstancias. Tal vez por eso, Pipo eligió el silencio, para no tener que explicar lo inexplicable. Pero está claro que se trata de un error no forzado por parte de un entrenador con tanta trayectoria y personalidad.

Cuesta creer que Vignatti le impone a Gorosito quien debe jugar y quien no. Es cierto que el DT es empleado de la institución y debe dar explicaciones, pero de ninguna manera el presidente puede decidir quien juega y quien no. En todo caso decirle que el futbolista está a disposición para ser tenido en cuenta, pero no imponérselo como resultó ser.