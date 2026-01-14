Colón desactivó un posible conflicto con Independiente Rivadavia por Sanguina

Para la llegada de Mauro Peinipil, la dirigencia de Colón acordó con Independiente Rivadavia la deuda por el pase de Jorge Sanguina

Cuando el ruido empezó a crecer en Mendoza, en Colón entendieron que el margen para dilatar ya no existía. El reclamo de Independiente Rivadavia por el pase de Jorge Sanguina había dejado de ser un tema secundario y empezaba a tomar forma de problema serio, con la amenaza de una inhibición en AFA flotando en el aire.

Colón resolvió un dolor de cabeza por Jorge Sanguina

Sin embargo, todo se resolvió sobre la marcha y por una vía paralela: en la negociación por Mauro Peinipil. Aprovechando eso, las dirigencias terminaron de ordenar números y se alcanzó un acuerdo por los 180.000 dólares que Colón adeudaba –no 300.000 dólares, como trascendió– por la compra del atacante paraguayo. Un entendimiento que permitió cerrar el frente abierto y bajar la tensión antes de que el conflicto escalara a instancias formales. Algo que se caía de madura igual, porque la Lepra mendocina no iba a lagar un jugador sin antes contemplar lo otro.

Sanguina.jpg En la negociación por Mauro Peinipil, la dirigencia de Colón resolvió la deuda del paso de Jorge Sanguina. UNO Santa Fe / José Busiemi

El tema había tomado vuelo mediático en Mendoza en las últimas horas, pero en Colón había tranquilidad, porque estaba todo hablado.

Ahora, con el caso Sanguina encaminado, la agenda financiera de Colón apunta a los últimos pendientes. El foco inmediato está puesto en resolver la situación de Alberto Espínola –también estaría resuelto– y cancelar el saldo final con Montevideo City Torque por el resarcimiento en torno a Andrew Teuten, pasos necesarios para terminar de sanear compromisos y evitar nuevos sobresaltos administrativos.

En silencio y sin estridencias, Colón empieza a desactivar conflictos que amenazaban con complicar el semestre. No es un detalle menor: ordenar las cuentas también juega su partido, y el Sabalero parece haber entendido que, esta vez, había que resolver antes de llegar al límite.