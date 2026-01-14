Uno Santa Fe | Colón | Colón

Por qué para Colón es un buen negocio la salida de Nicolás Talpone

Estudiantes (RC) inició gestiones para sumar a Nicolás Talpone a préstamo por un año, en una operación que en Colón abre un debate deportivo y económico.

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 09:08hs
Por qué para Colón es un buen negocio la salida de Nicolás Talpone

El mercado de pases vuelve a poner a Nicolás Talpone en el centro de la escena. El mediocampista de Colón recibió una propuesta concreta para jugar a préstamo durante una temporada en Estudiantes de Río Cuarto, club desde donde llegó a Santa Fe a comienzos de 2024, impulsado por Iván Delfino, por entonces entrenador del León del Imperio.

LEER MÁS: Colón busca cerrar el capítulo Espínola y dejar atrás la inhibición de FIFA

La situación tiene un condimento especial: Delfino volvió recientemente a Estudiantes y fue el técnico que llevó al club a la Primera División. Si bien el DT no realizó un pedido expreso por el futbolista, la dirigencia cordobesa avanzó en contactos con sus pares santafesinos para explorar la posibilidad de su regreso. El “Viejo” Delfino, conocedor de sus características, vería con buenos ojos su incorporación si la operación se destraba.

Un escenario complejo desde lo futbolístico para Colón

De cara a la temporada que está por comenzar en la Primera Nacional, Talpone no aparece como prioridad en la consideración inicial de Ezequiel Medrán. Hoy, los nombres que corren con ventaja para ocupar el centro del mediocampo son Ignacio Antonio y Matías Muñoz, mientras que el puesto se fortaleció con la llegada de Federico Lértora.

Además, Zahir Yunis también quedó relegado en la rotación, aunque peleará por un lugar. En ese contexto, Talpone arrancaría desde atrás en la competencia interna, un factor que alimenta la posibilidad de una salida en busca de mayor continuidad.

La postura del cuerpo técnico y una oferta poco seductora

Más allá del panorama de nombres, desde lo deportivo Medrán considera importante seguir contando con Talpone. El entrenador valora su conocimiento del club, su experiencia en la categoría y su capacidad para sostener regularidad cuando le toca jugar.

En ese sentido, la propuesta elevada por Estudiantes de Río Cuarto no resultó tentadora para Colón en términos estrictamente deportivos, ya que la intención inicial era retenerlo como una alternativa confiable dentro del plantel.

El factor económico, clave en la decisión

Sin embargo, hay un elemento que puede inclinar la balanza. El contrato de Talpone, con las sucesivas actualizaciones, es considerado elevado para el presupuesto actual de Colón y para un futbolista que no está proyectado como titular en el arranque del torneo.

Nicolás Talpone
Col&oacute;n podr&iacute;a dejar ir a Nicol&aacute;s Talpone, uno de los contratos m&aacute;s altos del plantel.

Colón podría dejar ir a Nicolás Talpone, uno de los contratos más altos del plantel.

Ante este escenario, la dirigencia analiza la posibilidad de darle curso al pedido del club cordobés, lo que permitiría liberar un contrato importante y reorientar esos recursos hacia la incorporación de otro mediocampista. En ese contexto aparece el nombre de Marcelo Eggel, volante ofensivo rafaelino que viene de actuar en Deportivo Maipú, como una de las alternativas que se siguen de cerca.

Números que explican su peso en el plantel

Los registros de Talpone reflejan su protagonismo reciente. En 2024 disputó 37 partidos oficiales, todos como titular, y marcó tres goles. En la temporada 2025 jugó 30 encuentros, 27 desde el arranque y en tres ocasiones fue reemplazado, anotando un gol.

LEER MÁS: Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

En Copa Argentina también tuvo presencia: en 2024 jugó dos partidos (uno como titular y otro ingresando desde el banco), mientras que en 2025 fue titular ante San Martín de Tucumán, en el encuentro que terminó con la eliminación de Colón por penales.

Con varios factores sobre la mesa —deportivos, económicos y contractuales—, el futuro de Nicolás Talpone permanece abierto. Colón evalúa cada paso, consciente de que cualquier decisión deberá equilibrar necesidad presupuestaria y competitividad deportiva en un torneo tan exigente como la Primera Nacional.

Colón Nicolás Talpone Estudiantes
Noticias relacionadas
Adrián Marini se mostró muy golpeado por dejar Colón.

"Va a ser difícil y muy duro, porque yo por Colón doy todo, doy la vida"

otra herida innecesaria: colon vuelve a darle la espalda a uno de sus idolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

colon, con dia y horario definido para el duelo ante ferro de la tercera fecha

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

el intenso y destacado mercado de pases de colon que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Lo último

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Último Momento
Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

El Profe Medei sobre el Festival de Guadalupe: Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis

El "Profe" Medei sobre el Festival de Guadalupe: "Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis"

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Ovación
Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años