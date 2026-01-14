Por qué para Colón es un buen negocio la salida de Nicolás Talpone

Estudiantes (RC) inició gestiones para sumar a Nicolás Talpone a préstamo por un año, en una operación que en Colón abre un debate deportivo y económico.

El mercado de pases vuelve a poner a Nicolás Talpone en el centro de la escena. El mediocampista de Colón recibió una propuesta concreta para jugar a préstamo durante una temporada en Estudiantes de Río Cuarto, club desde donde llegó a Santa Fe a comienzos de 2024, impulsado por Iván Delfino, por entonces entrenador del León del Imperio.

La situación tiene un condimento especial: Delfino volvió recientemente a Estudiantes y fue el técnico que llevó al club a la Primera División. Si bien el DT no realizó un pedido expreso por el futbolista, la dirigencia cordobesa avanzó en contactos con sus pares santafesinos para explorar la posibilidad de su regreso. El “Viejo” Delfino, conocedor de sus características, vería con buenos ojos su incorporación si la operación se destraba.

Un escenario complejo desde lo futbolístico para Colón

De cara a la temporada que está por comenzar en la Primera Nacional, Talpone no aparece como prioridad en la consideración inicial de Ezequiel Medrán. Hoy, los nombres que corren con ventaja para ocupar el centro del mediocampo son Ignacio Antonio y Matías Muñoz, mientras que el puesto se fortaleció con la llegada de Federico Lértora.

Además, Zahir Yunis también quedó relegado en la rotación, aunque peleará por un lugar. En ese contexto, Talpone arrancaría desde atrás en la competencia interna, un factor que alimenta la posibilidad de una salida en busca de mayor continuidad.

La postura del cuerpo técnico y una oferta poco seductora

Más allá del panorama de nombres, desde lo deportivo Medrán considera importante seguir contando con Talpone. El entrenador valora su conocimiento del club, su experiencia en la categoría y su capacidad para sostener regularidad cuando le toca jugar.

En ese sentido, la propuesta elevada por Estudiantes de Río Cuarto no resultó tentadora para Colón en términos estrictamente deportivos, ya que la intención inicial era retenerlo como una alternativa confiable dentro del plantel.

El factor económico, clave en la decisión

Sin embargo, hay un elemento que puede inclinar la balanza. El contrato de Talpone, con las sucesivas actualizaciones, es considerado elevado para el presupuesto actual de Colón y para un futbolista que no está proyectado como titular en el arranque del torneo.

Nicolás Talpone Colón podría dejar ir a Nicolás Talpone, uno de los contratos más altos del plantel. Prensa Colón

Ante este escenario, la dirigencia analiza la posibilidad de darle curso al pedido del club cordobés, lo que permitiría liberar un contrato importante y reorientar esos recursos hacia la incorporación de otro mediocampista. En ese contexto aparece el nombre de Marcelo Eggel, volante ofensivo rafaelino que viene de actuar en Deportivo Maipú, como una de las alternativas que se siguen de cerca.

Números que explican su peso en el plantel

Los registros de Talpone reflejan su protagonismo reciente. En 2024 disputó 37 partidos oficiales, todos como titular, y marcó tres goles. En la temporada 2025 jugó 30 encuentros, 27 desde el arranque y en tres ocasiones fue reemplazado, anotando un gol.

En Copa Argentina también tuvo presencia: en 2024 jugó dos partidos (uno como titular y otro ingresando desde el banco), mientras que en 2025 fue titular ante San Martín de Tucumán, en el encuentro que terminó con la eliminación de Colón por penales.

Con varios factores sobre la mesa —deportivos, económicos y contractuales—, el futuro de Nicolás Talpone permanece abierto. Colón evalúa cada paso, consciente de que cualquier decisión deberá equilibrar necesidad presupuestaria y competitividad deportiva en un torneo tan exigente como la Primera Nacional.