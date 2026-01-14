Colón levantó la inhibición y quedó habilitado para usar a sus refuerzos

Según la FIFA, Colón saldó la deuda por Alberto Espínola y podrá contar con todas las incorporaciones en el debut de la Primera Nacional 2026.

Colón quedó oficialmente sin inhibiciones tras cancelar la deuda con Alberto Espínola , de acuerdo al sitio oficial de la FIFA . La medida despejó el panorama institucional y permitirá que todos los refuerzos estén habilitados para el estreno del equipo en la Primera Nacional 2026.

La resolución quedó reflejada en la página oficial de la FIFA , donde Colón ya no figura en el listado de clubes inhibidos. El pago de la obligación pendiente puso fin a una situación que condicionaba la planificación deportiva de la institución de Santa Fe. El dictamen del TAS determinó que Colón debía abonar a Espínola una suma cercana a los 345 mil dólares , además de 12.860.000 pesos , montos que devengan un interés anual del 5% computado desde el 23 de junio de 2024 .

Camino despejado para el debut en Primera Nacional

Con la inhibición levantada, el cuerpo técnico podrá disponer de todas las incorporaciones realizadas para la temporada 2026. Esto representa un punto clave en la previa del debut en la Primera Nacional, ya que evita ausencias forzadas por cuestiones reglamentarias. La salida de la lista de inhibidos le devuelve a Colón tranquilidad institucional y respaldo ante futuras gestiones. Además, refuerza la credibilidad del club en el mercado y ante los organismos internacionales.