Racing de Córdoba presentó a Centurión como su gran apuesta

14 de enero 2026 · 17:08hs
Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión como el refuerzo estrella de este mercado de pases. El anuncio se realizó mediante un video cargado de identidad, música y guiños a la carrera del futbolista, que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

La confirmación llegó acompañada de un mensaje contundente desde la cuenta oficial de la institución: “¡¡Bienvenido Ricardo Centurión a la Academia!!”. De esta manera, Racing de Córdoba no solo comunicó la incorporación, sino que decidió hacerlo con una puesta en escena que reflejó tanto el perfil del jugador como la intención del club de apostar fuerte en el armado del plantel para la temporada.

El video de presentación se destacó por su estilo dinámico y moderno. La edición es rápida, con efectos visuales tipo “glitch”, filtros de colores neón y transiciones vertiginosas que le aportan energía y atractivo visual. La propuesta mezcla imágenes actuales de Centurión con material de archivo de distintas etapas de su carrera, logrando un relato audiovisual que conecta pasado y presente del futbolista.

En las tomas actuales, se lo ve caminando por el campo de juego del estadio de Racing de Córdoba, primero con ropa casual, luciendo una remera negra y bermudas, en una escena que transmite cercanía y naturalidad. Luego, el foco se posa en los planos detalle del jugador ya vestido con la camiseta oficial del club, celeste y blanca a bastones verticales, marca Lyon, símbolo de su nueva etapa profesional.

El video intercala esos registros con momentos icónicos de su trayectoria en otros clubes del fútbol argentino. Aparecen imágenes de su paso por Boca Juniors, Racing de Avellaneda, Vélez Sarsfield y otras instituciones, con especial énfasis en sus goles y en uno de los sellos más reconocibles de su carrera: el clásico “bailecito” en los festejos, el paso wachiturro que supo repetir en varias celebraciones y que se convirtió en una marca personal.

La elección musical también juega un rol central en la narrativa del anuncio. De fondo suena la cumbia “Siento el calor”, de Néstor en Bloque, que acompaña todo el recorrido del video y refuerza el clima festivo. Ese ritmo se mezcla con audios de relatores de fútbol gritando frases como “¡Cantalo, cantalo!”, “¡Golazo!” y repitiendo el apellido “Centurión” de manera eufórica, generando una atmósfera cargada de emoción y nostalgia.

El cierre del material audiovisual es directo y simbólico. La cámara enfoca a Centurión mirando de frente, con la camiseta de Racing de Córdoba puesta, mientras aparece sobreimpreso el texto “BIENVENIDO RICARDO CENTURIÓN” junto al escudo del club. Una imagen que busca marcar el inicio de un nuevo capítulo en la carrera del futbolista y, al mismo tiempo, ilusionar a los hinchas.

Con esta presentación, Racing de Córdoba dejó en claro que la llegada de Ricardo Centurión no es una incorporación más. Se trata de una apuesta fuerte, tanto desde lo deportivo como desde lo comunicacional, que posiciona al club en el centro de la escena y renueva las expectativas de cara a la temporada.

