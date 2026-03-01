Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón descansa y piensa en Acassuso tras el paro de AFA, con varios temas por resolver

Tras el 1-1 ante Ferro, el plantel de Colón volverá al trabajo este lunes pensando en recibir dentro de dos semanas a Acassuso. El foco en los lesionados

Ovación

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 12:01hs
Colón descansa y piensa en Acassuso tras el paro de AFA, con varios temas por resolver

UNO Santa Fe | José Busiemi

Después de un empate cargado de tensión en el Brigadier López, el plantel de Colón tendrá un respiro antes de volver a enfocarse en la Primera Nacional. Tras el 1-1 frente a Ferro, el cuerpo técnico dispuso jornada libre este domingo y desde el lunes retomará los entrenamientos en el predio 4 de Junio.

• LEER MÁS: Conrado Ibarra: del sueño de hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

El parate en la AFA –en apoyo por la citación a indagatoria de Claudio Tapia– le otorga al Sabalero más de una semana de margen para preparar el próximo compromiso ante Acassuso, siempre y cuando no se levante la huelga y se modifique el calendario. Un tiempo extra que puede resultar clave, especialmente por la situación física de Julián Marcioni.

• LEER MÁS: Ezequiel Medrán tiene autocrítica y ambición: "Todo esto lo tenemos que transformar en triunfo"

El mediocampista ofensivo debió salir en el primer tiempo ante el Verde por una lesión que encendió las alarmas. Se trata de una pieza importante en el esquema y ahora todo dependerá de los estudios médicos para determinar diagnóstico y los plazos de recuperación.

image
Colón espera saber cuál es la lesión de Julián Marcioni.

Colón espera saber cuál es la lesión de Julián Marcioni.

Temas a seguir en Colón

Asimismo, vale recordar que Ignacio Lago viene con una molestia en uno de sus tobillos, por lo que este parate le vendrá bien, a la vez que Matías Godoy viene de quedarse fuera de la última convocatoria por un fuerte traumatismo. En lo futbolístico, Colón dejó sensaciones encontradas en su última presentación. Fue un duelo complejo, de trámite cerrado, donde incluso tuvo la gran chance de quedarse con los tres puntos, pero Alan Bonansea no pudo convertir desde el punto penal.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el empate ante Ferro

Más allá del empate, el equipo mantiene el invicto y sigue sumando en la Zona A. Ahora, con días por delante para ajustar detalles y esperar novedades médicas, el foco empieza a ponerse en el próximo desafío, con la intención de volver a la acción con la misma solidez y, esta vez, con mayor eficacia.

Colón Acassuso Julián Marcioni
Noticias relacionadas
colon encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

conrado ibarra: del sueno del hincha en colon al gol con dedicatoria especial

Conrado Ibarra: del sueño del hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

colon se quedo con un duelo clave por la permanencia ante huracan las heras

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

ezequiel medran tiene autocritica y ambicion: todo esto lo tenemos que transformar en triunfo

Ezequiel Medrán tiene autocrítica y ambición: "Todo esto lo tenemos que transformar en triunfo"

Lo último

Del Blanco infla el pecho en Unión: Estamos fuertes de la cabeza

Del Blanco infla el pecho en Unión: "Estamos fuertes de la cabeza"

Pittón y el valor de insistir en Unión: Ganar tres seguidos no es para cualquiera

Pittón y el valor de insistir en Unión: "Ganar tres seguidos no es para cualquiera"

Madelón, contundente en Unión: No hay que aflojar y, el que se la crea, estará afuera

Madelón, contundente en Unión: "No hay que aflojar y, el que se la crea, estará afuera"

Último Momento
Del Blanco infla el pecho en Unión: Estamos fuertes de la cabeza

Del Blanco infla el pecho en Unión: "Estamos fuertes de la cabeza"

Pittón y el valor de insistir en Unión: Ganar tres seguidos no es para cualquiera

Pittón y el valor de insistir en Unión: "Ganar tres seguidos no es para cualquiera"

Madelón, contundente en Unión: No hay que aflojar y, el que se la crea, estará afuera

Madelón, contundente en Unión: "No hay que aflojar y, el que se la crea, estará afuera"

Milei en la Asamblea Legislativa: La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa

Milei en la Asamblea Legislativa: "La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Instituto

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Instituto

Ovación
Pittón y el valor de insistir en Unión: Ganar tres seguidos no es para cualquiera

Pittón y el valor de insistir en Unión: "Ganar tres seguidos no es para cualquiera"

Del Blanco infla el pecho en Unión: Estamos fuertes de la cabeza

Del Blanco infla el pecho en Unión: "Estamos fuertes de la cabeza"

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Rosario Central le ganó otra vez a Newells y se acerca a la punta de la zona B

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's y se acerca a la punta de la zona B

Atento Colón: Acassuso volvió a ganar y es el sorpresivo único líder de la zona A

Atento Colón: Acassuso volvió a ganar y es el sorpresivo único líder de la zona A

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos