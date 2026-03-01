Colón descansa y piensa en Acassuso tras el paro de AFA, con varios temas por resolver

Tras el 1-1 ante Ferro, el plantel de Colón volverá al trabajo este lunes pensando en recibir dentro de dos semanas a Acassuso. El foco en los lesionados

Después de un empate cargado de tensión en el Brigadier López, el plantel de Colón tendrá un respiro antes de volver a enfocarse en la Primera Nacional . Tras el 1-1 frente a Ferro , el cuerpo técnico dispuso jornada libre este domingo y desde el lunes retomará los entrenamientos en el predio 4 de Junio.

El parate en la AFA –en apoyo por la citación a indagatoria de Claudio Tapia– le otorga al Sabalero más de una semana de margen para preparar el próximo compromiso ante Acassuso, siempre y cuando no se levante la huelga y se modifique el calendario. Un tiempo extra que puede resultar clave, especialmente por la situación física de Julián Marcioni.

El mediocampista ofensivo debió salir en el primer tiempo ante el Verde por una lesión que encendió las alarmas. Se trata de una pieza importante en el esquema y ahora todo dependerá de los estudios médicos para determinar diagnóstico y los plazos de recuperación.

image Colón espera saber cuál es la lesión de Julián Marcioni.

Temas a seguir en Colón

Asimismo, vale recordar que Ignacio Lago viene con una molestia en uno de sus tobillos, por lo que este parate le vendrá bien, a la vez que Matías Godoy viene de quedarse fuera de la última convocatoria por un fuerte traumatismo. En lo futbolístico, Colón dejó sensaciones encontradas en su última presentación. Fue un duelo complejo, de trámite cerrado, donde incluso tuvo la gran chance de quedarse con los tres puntos, pero Alan Bonansea no pudo convertir desde el punto penal.

Más allá del empate, el equipo mantiene el invicto y sigue sumando en la Zona A. Ahora, con días por delante para ajustar detalles y esperar novedades médicas, el foco empieza a ponerse en el próximo desafío, con la intención de volver a la acción con la misma solidez y, esta vez, con mayor eficacia.