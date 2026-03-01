Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

El 1-1 ante Ferro dejó señales positivas para Colón, ya que pese al penal fallado y la desventaja, reaccionó con las variantes de Medrán y el empuje de su gente

En el arranque de la temporada, Colón empieza a confirmar que no juega solo. En un torneo largo y exigente como la Primera Nacional, el respaldo masivo de su gente se transforma en un factor determinante. Y el empate 1-1 frente a Ferro por la fecha 3 de la Zona A fue una muestra clara de eso.

• LEER MÁS: Colón descansa para ya pensar en Acassuso luego del paro de AFA con varias cuestiones

Si bien el Sabalero generó situaciones como para quedarse con los tres puntos, el desarrollo del encuentro terminó dándole valor al punto conseguido. El partido comenzó cuesta arriba: Alan Bonansea tuvo la chance de abrir el marcador con un penal en el inicio, pero el arquero se lo tapó. Poco después, el equipo quedó en desventaja y el desafío fue doble: futbolístico y emocional.

Embed "Recibimiento"



Por el recibimiento de la hinchada de Colón frente a Ferro por la Primera B Nacional. pic.twitter.com/UeTlZHG3kp — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) February 28, 2026

Allí apareció la respuesta colectiva. Las modificaciones introducidas por Ezequiel Medrán le dieron otro aire al equipo, que encontró mayor profundidad y decisión para ir a buscar el empate. Pero además hubo un impulso invisible, constante, que bajó desde las tribunas.

Colón se potencia con la banca de su gente

El Brigadier López volvió a mostrar una imagen impactante, con un marco multitudinario que empujó en cada ataque y sostuvo en los momentos adversos. En la previa, el club había anunciado que superó la barrera de los 30.000 socios, un número que explica por qué Colón encuentra un plus cuando juega en casa.

• LEER MÁS: Conrado Ibarra: del sueño deL hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

No fue victoria, es cierto. Pero fue una reacción. El equipo no se resignó, asimiló el golpe y tuvo respuestas anímicas y futbolísticas para equilibrar la historia. En un comienzo de campeonato donde cada detalle cuenta, Colón empieza a demostrar que, con su gente detrás, siempre tiene una marcha más.