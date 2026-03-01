Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

El 1-1 ante Ferro dejó señales positivas para Colón, ya que pese al penal fallado y la desventaja, reaccionó con las variantes de Medrán y el empuje de su gente

Ovación

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 12:49hs
Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

UNO Santa Fe | José Busiemi

En el arranque de la temporada, Colón empieza a confirmar que no juega solo. En un torneo largo y exigente como la Primera Nacional, el respaldo masivo de su gente se transforma en un factor determinante. Y el empate 1-1 frente a Ferro por la fecha 3 de la Zona A fue una muestra clara de eso.

• LEER MÁS: Colón descansa para ya pensar en Acassuso luego del paro de AFA con varias cuestiones

Si bien el Sabalero generó situaciones como para quedarse con los tres puntos, el desarrollo del encuentro terminó dándole valor al punto conseguido. El partido comenzó cuesta arriba: Alan Bonansea tuvo la chance de abrir el marcador con un penal en el inicio, pero el arquero se lo tapó. Poco después, el equipo quedó en desventaja y el desafío fue doble: futbolístico y emocional.

Embed

Allí apareció la respuesta colectiva. Las modificaciones introducidas por Ezequiel Medrán le dieron otro aire al equipo, que encontró mayor profundidad y decisión para ir a buscar el empate. Pero además hubo un impulso invisible, constante, que bajó desde las tribunas.

Colón se potencia con la banca de su gente

El Brigadier López volvió a mostrar una imagen impactante, con un marco multitudinario que empujó en cada ataque y sostuvo en los momentos adversos. En la previa, el club había anunciado que superó la barrera de los 30.000 socios, un número que explica por qué Colón encuentra un plus cuando juega en casa.

• LEER MÁS: Conrado Ibarra: del sueño deL hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

No fue victoria, es cierto. Pero fue una reacción. El equipo no se resignó, asimiló el golpe y tuvo respuestas anímicas y futbolísticas para equilibrar la historia. En un comienzo de campeonato donde cada detalle cuenta, Colón empieza a demostrar que, con su gente detrás, siempre tiene una marcha más.

Colón Ferro Brigadier López
Noticias relacionadas
conrado ibarra: del sueno del hincha en colon al gol con dedicatoria especial

Conrado Ibarra: del sueño del hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

colon se quedo con un duelo clave por la permanencia ante huracan las heras

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

ezequiel medran tiene autocritica y ambicion: todo esto lo tenemos que transformar en triunfo

Ezequiel Medrán tiene autocrítica y ambición: "Todo esto lo tenemos que transformar en triunfo"

colon se quedo con las ganas de mas y empato 1 a 1 con ferro en el brigadier e. lopez

Colón se quedó con las ganas de más y empató 1 a 1 con Ferro en el Brigadier E. López

Lo último

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Último Momento
Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Ovación
Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos