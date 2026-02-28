El uno por uno de Colón en el empate ante Ferro.

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón igualó 1-1 con Ferro y el equipo sabalero sumó su segundo partido sin ganar. No hubo rendimientos para destacar

28 de febrero 2026 · 23:23hs
Matías Budiño (4): La realidad es que Ferro pateó dos tiros al arco, uno terminó en gol y el segundo se estrelló en el travesaño. Sin tener responsabilidad directa, el arquero de Colón aún debe demostrar sus condiciones.

Mauro Peinipil (5): Atento en la marca, rápido para cortar, pero le faltó pasar al ataque, no estuvo preciso a la hora de progresar para llegar al fondo y meter centros.

Pier Barrios (5): Ganó y perdió con los delanteros rivales, salió lejos a cortar en el segundo tiempo y fue amonestado. Aporta carácter y temperamento, pero debe jugar con más aplomo.

Federico Rasmussen (6): Si bien es cierto que casi convierte un gol en contra, fue el defensor más firme del equipo. Bien ubicado, jugando simple y sin arriesgar en la salida.

Facundo Castet (3): Perdió la marca de Kabalin en el gol de Ferro. Posteriormente desperdició una chance clara dentro del área rematando mal y no fue expulsado de casualidad por una durísima falta a Orellana.

Julián Marcioni (5): Debió salir reemplazado por una molestia muscular, está claro que su ausencia perjudicó al equipo, ya que es un jugador que aporta velocidad por la banda derecha.

Ignacio Antonio (4): Flojo partido, muy errático con la pelota en los pies. Falló en varios pases, se mostró muy apurado y encima fue amonestado, de allí que terminó siendo reemplazado.

Matías Muñoz (4): Mucho ímpetu para correr y meter, pero muy limitado a la hora de jugar. Está claro que a la zona media le falta juego, con dos volantes de contención.

Ignacio Lago (5): Su rendimiento fue de mayor a menor, en el primer tiempo se mostró bastante activo y estuvo cerca de marcar, pero en el complemento cayó en su rendimiento. Jugó infiltrado por un esguince en el tobillo.

Lucas Cano (4): Dispuso de dos chances para definir y no las aprovechó. En la primera le erró a la pelota y en la segunda, su remate fue neutralizado por Monetti.

Alan Bonansea (5): Falló un penal en el que no lo ejecutó bien y fue bastante anunciado. No obstante, peleó todas y terminó participando del gol del empate.

Emanuel Beltrán (4): No hizo pie por el carril derecho, demasiado contenido y sin poder desnivelar. Fue amonestado por protestar y luego lo reemplazaron.

Conrado Ibarra (-): Terminó rescatando a Colón, marcando el gol del empate. Llegó por sorpresa y no dudó en definir con un remate al primer palo.

Federico Lértora (-): Se nota que viene de una larga inactividad, no estuvo preciso en el manejo de la pelota, mucho empuje, pero le falta ritmo de juego.

Facundo Castro (-): En el gol del empate no logra dominar el balón que termina derivando en Ibarra. Probó con un remate desde afuera del área que controló Monetti. Muestra un nivel muy bajo.

Agustín Toledo (-): Pocos minutos en cancha, de todos modos, se apresuró en una jugada en la que terminó rematando desviado cuando tenía pase para Ibarra.

