Ezequiel Medrán tiene autocrítica y ambición: "Todo esto lo tenemos que transformar en triunfo"

Colón empató 1-1 ante Ferro y Ezequiel Medrán rescató el carácter, la generación de juego y pidió transformar el crecimiento en triunfos.

28 de febrero 2026 · 23:41hs
Ezequiel Medrán tiene autocrítica y ambición: Todo esto lo tenemos que transformar en triunfo

En el Brigadier López, Colón igualó 1-1 con Ferro Carril Oeste por la tercera fecha de la Primera Nacional. Ezequiel Medrán destacó el funcionamiento, la valentía del equipo y sostuvo que “merecimos más”, aunque admitió que el desafío inmediato es que el crecimiento se refleje en la tabla.

El análisis de Medrán

“El partido fue trabajado, bien trabajado. Tuvimos claridad en la intención del juego y en la manera de ir a buscar el resultado”, aseguró el entrenador, conforme con la propuesta. Incluso amplió: “Hoy el equipo trabajó muy bien el partido”. Medrán hizo hincapié en la respuesta anímica tras la adversidad: “Nos hacen el gol y tuvimos cinco minutos donde nos costó hacer pie, pero tuvimos la capacidad de salir unidos de ese momento y sostenerlo hasta volver a meternos en partido”. Y agregó: “Me quedo con esa muestra de carácter, más allá del empate tuvimos la intención de ir a ganarlo”.

El DT también entendió que el contexto influyó: la lesión de Marciani, el penal errado y el gol en contra fueron “situaciones que desgastan en lo emocional”, aunque valoró que “el equipo en todo momento mostró carácter permanente”.

El penal, Monetti y la falta de eficacia de Colón

Sobre la ejecución fallida, explicó: “Tenemos dos designados y me gusta que tengan la libertad de elegir. Nacho sintió que Alan estaba con confianza, la tomó él y lo acompañamos”. El respaldo fue claro: “Es un goleador”.

En relación al arquero rival, fue equilibrado: “Monetti apareció en momentos importantes del primer tiempo y les dio la posibilidad de sostener el cero”. Sin embargo, dejó una reflexión colectiva: “Cuando podés preocuparte es cuando no creás situaciones. Hoy las creamos por dentro, por fuera, en transiciones”. De todos modos, asumió: “Obviamente tenemos que tener mejor eficacia”.

LEER MÁS: Colón careció de eficacia, empató con Ferro y sumó su segundo partido sin ganar

Orden, construcción y paciencia

Consultado sobre la imagen de equipo ordenado, respondió: “Buscamos ser un equipo confiable a la hora de competir. Fuimos sólidos, hicimos buenos recorridos en los ajustes y en la disputa”. Incluso remarcó que en el primer tiempo “hicimos un gran esfuerzo y tuvimos tres situaciones claras, más allá del penal”.

Sobre el proceso, fue categórico: “Estamos en plena construcción. Es un equipo nuevo, con tres partidos, y estamos en crecimiento”. Y añadió: “La gente reconoció el esfuerzo, acompañó en todo momento y quedó la sensación de que el equipo no dio nada por perdido”. El parate será clave: “Vamos a seguir poniendo a punto lo físico y mejorando conexiones y sociedades, tanto en zona ofensiva como defensiva”.

También destacó el aporte de los recambios: “Estoy muy conforme, los que entraron lo hicieron de muy buena manera y estuvieron comprometidos en todo momento”. Y celebró el gol de Conrado Ibarra: “Viene trabajando muy bien, hizo una gran pretemporada y me pone contento que un jugador de la casa tenga minutos y convierta”.

Como síntesis, dejó una frase que marca el rumbo: “Todo esto lindo que suena lo tenemos que transformar en triunfo”. Con cinco puntos sobre nueve, Colón sostiene una base competitiva, aunque el propio Medrán sabe que el próximo paso es convertir el volumen de juego en victorias.

