Colón descendió porque no lo defendieron ni adentro ni afuera de la cancha

Colón no tuvo la personalidad necesaria para quedarse en Primera. Más allá de la experiencia y la jerarquía de varios de sus futbolistas, pocos estuvieron a la altura de las circunstancias. Y los demás cuando debieron dar la cara no lo hicieron, terminaron perdiendo ante un rival limitado como Gimnasia que llegaba al final sin respuestas.

Pero que en esta final por mantener la categoría, lo jugó con mucha más personalidad que el Sabalero. Colón recién en el final estuvo cerca de forzar el alargue, pero fue demasiado poco. Con más plantel y recambio, fue menos que el Lobo y en apenas seis días perdió los dos partidos que no debía perder.

Un fracaso rotundo y un golpe letal que llevará tiempo dimensionar sus consecuencias. Después de nueve años, Colón vuelve a jugar en la segunda categoría, a diferencia de aquella vez, en donde el equipo dio más de lo que podía, en esta oportunidad hizo mucho menos de los que debía. Y las consecuencias están a la vista

En un primer tiempo jugado con dientes apretados y muy poca precisión, Gimnasia se fue a los vestuarios ganando por el gol convertido a los 41' por intermedio de Nicolás Colazo. El volante del Lobo clavó un zurdazo en el ángulo luego de que Franco Soldano de espaldas y de manera poco ortodoxa lo terminara habilitando.

Hasta ese momento, había pasado poco frente a los arcos, pero había sido Colón el que más había insinuado con dos acciones que no llegaron a ser concretas, pero que generaron cierto peligro. La primera de ellas un pase de Baldomero Perlaza para Ramón Ábila que cortó Yonathan Cabral yendo al piso y luego un remate de Rubén Botta que contuvo Nelson Insfrán.

Por su parte, Gimnasia dispuso de algunos tiros libres y córners que no supo aprovechar y por ese motivo el empate se ajustaba a lo sucedido dentro del campo de juego. Entre la lluvia y la tensión, el encuentro era muy friccionado, pero poco jugaban los dos equipos.

Colón se vio obligado a cambiar, ya que a los 20' Germán Conti debió pedir el cambio por una lesión muscular y en su lugar ingresó Paolo Goltz. Una baja sensible para el elenco sabalero que se advirtió aún más, cuando el propio Goltz no llegó a anticipar a Soldano en el inicio de la jugada del gol de Gimnasia.

Y luego del 1-0, el Sabalero sintió el golpe y el Lobo estuvo muy cerca de anotar el segundo. El uruguayo Matías Abaldo ingresó al área y remató de derecha, pero no alcanzó a darle la dirección correcta y terminó tapando Matías Ibañez. Y casi en el final el que se lo perdió fue Cristian Tarragona rematando desviado dentro del área luego de un pase de Abaldo.

¡EL LOBO GANÓ EN ROSARIO, ZAFÓ Y CONDENÓ AL SABALERO! | Colón 0-1 Gimnasia | RESUMEN

Para salir a jugar el segundo tiempo, Damonte metió mano en el equipo y dispuso tres variantes. Adentro Gian Nardelli, Stefano Moreyra y Santiago Pierotti en lugar de Eric Meza (llegaba con lo justo). Cristian Vega (amonestado) y un instrascendente Tomás Galván. Colón tenía la pelota, pero le faltaba claridad y profundidad, ya que Wanchope Ábila caía sistemáticamente en posición adelantada.

Gimnasia se replegaba en defensa, buscando que el tiempo corra, pero proponiendo poco en ataque. Aún así, tuvo las más claras, ya que Abaldo una vez más quedó mano a mano con Ibañez y el arquero sabalero volvió a tapar el remate. El Lobo perdonaba y Colón tenía una vida más.

Con el ingreso de Javier Toledo el Sabalero quemó las naves y fue a buscar con pelotazos por arriba. Pero lo exigía poco al elenco platense. Recién en el final tuvo la chance de empatar y emergió la figura de Nelson Insfrán. Primero ante un remate rasante de Ábila y en el final en la última jugada una tapada extraordinaria ante un disparo de Rafael Delgado.

Pero antes de las acciones mencionadas, Gimnasia dilapidó situaciones clarísimas como para liquidar el cotejo. Ivo Mammini mano a mano remató desviado, lo mismo Benjamín Domínguez. Hacía todo mal el Lobo en ataque y eso le permitió a Colón llegar con vida al final, pero el milagro no fue posible y por su responsabilidad terminó perdiendo la categoría.

Síntesis

Colón: 12-Matías Ibañez; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 2-Germán Conti, 40-Rafael Delgado; 5-Cristian Vega, 31-Favio Álvarez; 14-Baldomero Perlaza, 10-Rubén Botta, 19-Tomás Galván; y 9-Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Gimnasia: 23-Nelson Insfrán; 6-Guillermo Enrique, 4-Leonardo Morales, 20-Yonathan Cabral, 24-Germán Guiffrey; 9-Matías Abaldo, 5-Rodrigo Saravia, 10-Pablo De Blasis, 18-Nicolás Colazo; 27-Franco Soldano y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 41' Nicolás Colazo (G).

Cambios: PT 20' Paolo Goltz x Conti (C), 43' Benjamín Domínguez x Colazo (G), ST 0' Gian Nardelli x Meza (C), Stefano Moreyra x Vega (C), Santiago Pierotti x Tomás Galván (C), 14' Javier Toledo x Álvarez (C), 26' Agustín Bolívar x Abaldo (G), 44' Lucas Castro x De Blasis (G), Ivo Mammini x Tarragona (G).

Amonestados: Vega y Nardelli (C) y Enrique (G).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.