Colón: el mensaje con tono a despedida de Estigarribia

Mientras el presidente de Colón y el DT Eduardo Domínguez preparan en las próximas horas un encuentro par avanzar en el armado del plantel, ninguna renovación de jugadores que solicitó el estratega se pudo plasmar en la realidad y varios dejaron mensajes a modo de despedida.

Uno de ellos es el caso de Marcelo Estigarribia, quien esperó varios días en Santa Fe, luego recibió el permiso para viajar a Asunción y una vez en su país, se unió a los entrenamientos de la Selección guaraní que encabeza Eduardo Berizzo.

El Chelo charló con el programa En el Área para detallar los detalles de su actualidad, dejando también un mensaje para todos los hinchas de Colón, que lo alentaron siempre durante su estadía en el barrio Centenario.

"Acá se flexibilizó bastante la cuarentena, algunos están en fase 3 y otros en fase 4, hace dos semanas que vengo entrenando con la Selección de Paraguay que dirije Eduardo Berizzo. Son entrenamientos reales que le perdió uno la costumbre, en pandemia me tocaba entrenar solo, me siento bastante bien y esperando mi futuro", afirmó.

Para luego, acotar: "Llevo dos semanas de lunes a viernes, otros compañeros como los hermanos Romero, Rojas, Ayala, Silva, Salcedo, arrancaron hace cuatro semanas".

Respecto a su condición física después de tanto paréntesis, Estigarribia reconoció que "perdí ritmo futbolístico como todos, los primeros pasos son para sentirme ágil con la pelota, consultando a un PF que me ayuda siempre en los entrenamientos, me dijo que es normal, uno tiene que reacondicionar la cabeza, el cuerpo, exigirlo al máximo. El cuerpo se cansa más rápido, no es lo mismo entrenar solo, la fatiga y el cansancio llega más rápido".

Marcelo Estigarribia.jpg Estigarribia podría recalar en el fútbol uruguayo.

Cuando le tocó rememorar aquellos últimos días como jugador de Colón, con el triunfo incluído en el Gigante de Arroyito, el volante expresó: "Creo que ese cambio nos permitió hacer un buen partido. Eduardo (Domínguez) nos conocía a todos, se entendió rápido lo que pretendía, sabía perfectamente donde hacer daño y nos salió todo redondo".

Y más adelante, destacó: "Convertimos en ese partido cada vez que llegamos, con jugadores de experiencia supimos manejar la pelota, para conseguir un triundo después de dos años como visitante".

Estigarribia decidió no fichar en Paraguay, a la espera de una propuesta de Colón. Los días pasaron y ese interés por renovar jamás llegó, con lo cual evalúa ofertas y su destino podría estar en el Deportivo Maldonado de Uruguay.

Por eso, al tener la posibilidad desde la distancia de despedirse de los hinchas de Colón, no dudó en afirmar que "a la gente no me queda más que agradecerle, no tengo más que palabras de agradecimiento. Decirles que soy un hincha más de Colón, con mi familia los apreciamos mucho. Que se cuiden, no me gustan las despedidas, pero les envío mis respetos a todos los hinchas. Veremos que nos depara el futuro y lo que viene más adelante".