Colón apuntó al defensor uruguayo Carlos Rodríguez

Eduardo Domínguez le hizo una serie de requerimientos a los dirigentes de Colón para potenciar al plantel de cara al próximo torneo. Uno de ellos fue la renovación de cuatro jugadores, a los cuales se les venció el contrato el pasado 30 de junio, mientras que también solicitó por la llegada de refuerzos, entre ellos un defensor. Y en las últimas horas comenzó a sonar la chance del uruguayo Carlos Rodríguez.

Carlos Rodríguez viene de jugar en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde busca una salida. El uruguayo en nuestro país también jugó en Olimpo y Tigre. Colón habría realizado un sondeo por el defensor, quien evalúa otras propuestas del exterior con las cuales sería imposible de competir.

Antes de apuntar a Carlos Rodríguez, Domínguez sondeó a Paolo Goltz, quien le dio su palabra de que jugaría en Colón en caso que Diego Armando Maradona no continúe en Gimnasia de La Plata. Sin embargo, el exdefensor de Boca luego acordó su nuevo vínculo, como consecuencia que el Diez arregló para seguir en el Lobo platense.

LEER MÁS: "Los 10 contratos que se bajan le dan un respiro a Colón"

En tanto que también se apuntó a Nicolás Pareja, experimentado defensor con un gran paso por Sevilla de España y también por la Selección Argentina, sobre todo las juveniles. Sin embargo, fue descartado por el defensor de Colón y fue así que surgió la chance del uruguayo Rodríguez.

image.png El uruguayo Carlos Rodríguez, de la Liga de Quito, sería el defensor apuntado por Domínguez para Colón.

Desde Ecuador se reconoce un sondeo de los dirigentes de Colón por el uruguayo Carlos Rodríguez, más allá que se le puso paños fríos a dicha situación, como consecuencia que maneja otras tentadoras propuestas para continuar con su carrera deportiva en otros mercados, como el de Brasil, México y Uruguay.

https://twitter.com/FalconLautaro/status/1286322182990200837 Me dicen desde Ecuador que Carlos Rodríguez, marcador central uruguayo ex #Olimpo y #Tigre, dejaría #LDU para llegar a #Colón. Sería a préstamo porq todavía tiene 2 años mas de contrato con el equipo ecuatoriano. pic.twitter.com/R1e7qfX04g — Lautaro Falcón (@FalconLautaro) July 23, 2020

"Yo firme 4 años de contrato con Liga y tengo la cabeza en Liga. Pero son cosas que pasan y estamos dispuestos a ayudar al equipo", dijo el charrúa Rodríguez en una entrevista en Radio Cobertura.

El zaguero reconoció que todavía no ha sido notificado por la dirigencia de Liga, pero desde ya está buscando opciones en otros países. Paco Rodríguez, como lo conocen en el fútbol, pudiera volver a su país o ir a Brasil o México. "En Brasil tengo dos opciones que son buenas, al igual que en Uruguay y en México. Estamos viendo las mejores opciones", dijo el defensor que fue apuntado por Colón.

LEER MÁS: "No me sorprende lo de Fritzler, tuvo conflictos en otros clubes"

Rodríguez advirtió que si se va de Liga de Quito será por ayudar al equipo. No sería una venta definitiva. "Si me voy de Liga, solo sería en condición de préstamo y debo volver, porque tengo un contrato por 4 años. No es un adiós para Liga, solo es un hasta pronto. Es para ayudarlo al equipo y bienvenido sea", puntualizó.

En pocas palabras, se despidió de forma anticipada de la hinchada. En Liga de Quito jugó una temporada. Consiguió dos títulos (Copa Ecuador y Súpercopa Ecuador) y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores. "Al hincha decirle muchas gracias por todo el apoyo que me dio en este tiempo y espero haber contribuido en algo. Siempre he sudado la camiseta cuando me tocó jugar”.

Según se pudo averiguar, desde el círculo íntimo de Rodríguez se menciona que tendría todo muy avanzado para jugar en Colón, más allá que desde el seno de la CD de la Liga de Quito se informa que se apostará por los mercados de Brasil o México.