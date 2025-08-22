Colón pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de Medrán

Colón llega al partido ante Chacarita de la fecha 28 con cuatro caídas en fila y con una extensa sequía sin marcar, justo en el debut de Ezequiel Medrán como DT

Colón atraviesa un momento delicado en la Primera Nacional y este sábado tendrá la obligación de reaccionar cuando reciba a Chacarita , desde las 17.05, por la fecha 28 del grupo B. El Sabalero llega golpeado tras cuatro derrotas consecutivas que lo empujaron a los últimos lugares y necesita sumar para tomar aire en la lucha por la permanencia.

Colón, urgido de volver al gol

El desafío no será sencillo, ya que además de la racha negativa, el Rojinegro deberá cortar una sequía ofensiva que ya alcanza los 405 minutos sin convertir. El último grito fue obra de Emmanuel Gigliotti, en el recordado triunfo 4-3 frente a Central Norte en Salta. Desde entonces, el arco rival se le volvió esquivo, un déficit que explica en gran parte el presente adverso.

Colón festejo 1 Prensa Colón

En este contexto, el partido ante el Funebrero tendrá un condimento especial: será el debut oficial de Ezequiel Medrán como entrenador en lugar de Martín Minella, que desde el lunes volverá a tomar las riendas de la reserva. El DT asumió esta semana con la premisa de ordenar a un equipo golpeado y recuperar confianza de cara a la recta final del campeonato.

La misión es clara: cortar la seguidilla negativa, reencontrarse con el gol y darle una alegría a su gente, que una vez más acompañará en el Brigadier López. El Sabalero necesita reaccionar para evitar que la mala racha complique todavía más su panorama en la tabla.