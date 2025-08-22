Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de Medrán

Colón llega al partido ante Chacarita de la fecha 28 con cuatro caídas en fila y con una extensa sequía sin marcar, justo en el debut de Ezequiel Medrán como DT

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 15:56hs
Colón pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de Medrán

IG emmanuelgigliotti87

Colón atraviesa un momento delicado en la Primera Nacional y este sábado tendrá la obligación de reaccionar cuando reciba a Chacarita, desde las 17.05, por la fecha 28 del grupo B. El Sabalero llega golpeado tras cuatro derrotas consecutivas que lo empujaron a los últimos lugares y necesita sumar para tomar aire en la lucha por la permanencia.

• LEER MÁS: Medrán: "Estoy contento de venir a una institución tan grande como Colón"

Colón, urgido de volver al gol

El desafío no será sencillo, ya que además de la racha negativa, el Rojinegro deberá cortar una sequía ofensiva que ya alcanza los 405 minutos sin convertir. El último grito fue obra de Emmanuel Gigliotti, en el recordado triunfo 4-3 frente a Central Norte en Salta. Desde entonces, el arco rival se le volvió esquivo, un déficit que explica en gran parte el presente adverso.

Colón festejo 1

En este contexto, el partido ante el Funebrero tendrá un condimento especial: será el debut oficial de Ezequiel Medrán como entrenador en lugar de Martín Minella, que desde el lunes volverá a tomar las riendas de la reserva. El DT asumió esta semana con la premisa de ordenar a un equipo golpeado y recuperar confianza de cara a la recta final del campeonato.

• LEER MÁS: Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

La misión es clara: cortar la seguidilla negativa, reencontrarse con el gol y darle una alegría a su gente, que una vez más acompañará en el Brigadier López. El Sabalero necesita reaccionar para evitar que la mala racha complique todavía más su panorama en la tabla.

Colón Chacarita Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
delfino y la situacion de colon: es como querer cambiar el motor de un avion andando

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

medran: colon se armo con la intencion de pelear arriba, hay que aceptar la realidad y asumir lo que viene

Medrán: "Colón se armó con la intención de pelear arriba, hay que aceptar la realidad y asumir lo que viene"

Medrán apostará por los jugadores de mayor experiencia.

En su debut como DT de Colón, Medrán se respalda en la experiencia

Nacional se despidió del Apertura liguista con un triunfo ante el Sabalero.

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Lo último

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Último Momento
Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Ovación
Delfino y la situación de Colón: Es como querer cambiar el motor de un avión andando

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

Colón empató con Newells de local y no levanta en reserva

Colón empató con Newell's de local y no levanta en reserva

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"