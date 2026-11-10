Colón empieza a despejar dudas: García será exigido y Sarmiento ya está disponible

Franco García arrastra una molestia en el empeine del pie izquierdo y trabaja diferenciado en Colón. Darío Sarmiento estaría a disposición ante Midland.

Colón tendrá este miércoles una jornada clave en la preparación para recibir a Midland, el sábado desde las 18, por el inicio del Reducido de la Primera Nacional. La principal incógnita pasa por Franco García, quien será probado a fondo para determinar si Iván Delfino puede tenerlo en cuenta para el primer compromiso de los playoffs.

El mediocampista se resintió de una lesión en el empeine del pie izquierdo durante la victoria 2-0 ante Ciudad de Bolívar, correspondiente al penúltimo partido de la fase regular. Aquella molestia ya lo había mantenido cuatro encuentros fuera de las canchas y volvió a condicionarlo cuando parecía haber recuperado terreno.

Desde entonces, García trabaja de manera diferenciada y su presencia frente a Midland está cada vez más complicada. La evaluación de este miércoles permitirá tener un panorama más claro, aunque, incluso si consigue responder favorablemente, la alternativa más probable sería que ocupe un lugar entre los suplentes.

Sarmiento se recuperó y pelea por un lugar en Colón

La contracara es Darío Sarmiento. El volante dejó atrás la lesión en el cuádriceps que le impidió estar disponible ante Defensores de Belgrano y ya aparece como una opción para regresar al equipo titular.

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Si García no llega en condiciones, la disputa por ese lugar quedaría entre Sarmiento y Emanuel Beltrán, quien viene de integrar la formación en el cierre de la fase regular.

El probable equipo de Colón ante Midland

Con esas dudas por resolver, la formación que tiene en mente Delfino sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Franco García, Darío Sarmiento o Emanuel Beltrán, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

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El entrenamiento de este miércoles será determinante para empezar a despejar el panorama. Colón se prepara para una instancia decisiva, en la que tendrá la ventaja deportiva y avanzará a la siguiente ronda incluso con un empate frente a Midland, pero pretende llegar con la mayor cantidad de alternativas disponibles.