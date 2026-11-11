La conmovedora carta de Felicitas: la nena santafesina que le escribió al Papa León XIV para pedir por la salud de su hermanito

Felicitas tiene 11 años y le escribió al papa León XIV para pedirle que tenga presente en sus oraciones a Juan de Dios, su hermano de 7 años, diagnosticado con un tipo poco frecuente de cáncer. La carta surgió en una actividad escolar, se viralizó en las redes y conmovió a Santa Fe.

La familia Milesi completa. Felicitas en la punta a la izquierda y Juan de Dios, su hermano en la punta a la derecha

La historia de Felicitas, una nena de 11 años de la ciudad de Santa Fe , conmueve por su sensibilidad y por el mensaje de fe y esperanza que eligió compartir en un momento difícil para su familia. La niña escribió una carta dirigida al papa León XIV con un pedido muy especial: que rece por la salud de su hermano menor, Juan de Dios, de 7 años , quien fue diagnosticado recientemente con un tipo poco frecuente de cáncer.

Lo que comenzó como una propuesta escolar terminó tomando una dimensión inesperada. La carta, escrita con palabras sencillas pero cargadas de emoción, comenzó a circular en las redes sociales , llegó a distintos medios de comunicación y generó la esperanza de que pueda alcanzar a personas cercanas al Sumo Pontífice.

La iniciativa surgió en la escuela Niño Jesús de la ciudad de Santa Fe, a partir de una propuesta de la maestra de inglés de Felicitas. La docente había escuchado la convocatoria de Correo Argentino, que ofrecía la posibilidad de escribir y enviar cartas al papa León XIV.

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Felicitas decidió aprovechar esa oportunidad para hacerle llegar un mensaje al Papa, aunque su objetivo iba mucho más allá de una actividad escolar: pedir por la recuperación de su hermano.

Juan De Dios junto a su hermana Felicitas, quien escribió la carta gentileza

Juan de Dios, el motivo de un pedido lleno de esperanza

Juan de Dios tiene 7 años y fue diagnosticado en septiembre con un tipo poco frecuente de cáncer. Desde entonces, comenzó a transitar un camino de tratamientos médicos junto a su familia.

Actualmente, el pequeño recibe quimioterapia en el Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe, donde atraviesa la primera etapa del tratamiento. En las próximas semanas, los profesionales médicos deberán realizar nuevas evaluaciones para determinar cómo continúa el abordaje de la enfermedad y si será necesario avanzar con una intervención quirúrgica.

En medio de la incertidumbre que implica el diagnóstico y el tratamiento, la familia encuentra contención en sus seres queridos y mantiene la esperanza acompañada por el equipo de profesionales que atiende al niño.

La carta de Felicitas se convirtió así en una manera de expresar ese sentimiento: la confianza en Dios, la fortaleza familiar y el deseo de que su hermano pueda superar este difícil momento.

Juan de Dios tiene siete año y fue diagnosticado con un tipo raro de cáncer hace un mes. gentileza

Qué dice la carta que Felicitas le escribió al papa León XIV

El mensaje que la niña decidió enviarle al Papa refleja su admiración por el camino que emprendió el Pontífice, pero también contiene un pedido íntimo y profundo por la salud de Juan de Dios.

En uno de los pasajes más conmovedores, Felicitas le cuenta sobre el diagnóstico de su hermano y le pide que lo tenga presente en sus pensamientos y oraciones.

La carta de Felicitas al Papa gentileza

La carta completa dice:

Querido Papa León XIV:

Mi nombre es Felicitas y quisiera desearle lo mejor en este hermoso camino que ha emprendido, difundiendo la palabra de Dios y llevando esperanzas a las personas de todo el mundo.

Le escribo esta carta porque mi hermano, Juan de Dios, ha sido diagnosticado con un tipo poco frecuente de cáncer. Estaría profundamente agradecida si pudiera tenerlo presente en sus pensamientos y oraciones.

Aunque estemos atravesando un momento difícil, nunca perderé la esperanza. Continuaré confiando en Dios y creyendo en su amor y fortaleza, sin importar los desafíos que podamos enfrentar.

Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer mi carta. Que Dios lo bendiga y guíe.

Felicitas.

Una carta que se viralizó y multiplicó los mensajes de apoyo

La fotografía de la carta comenzó a compartirse en las redes sociales y rápidamente trascendió el ámbito escolar y familiar. La historia llegó a los medios de comunicación y despertó numerosas muestras de cariño y solidaridad.

Mientras crece la repercusión del mensaje, también se mantiene la expectativa de que pueda llegar al entorno del papa León XIV y que el pedido de Felicitas encuentre un lugar en las oraciones del Pontífice.

Para la familia santafesina, cada muestra de acompañamiento representa un gesto de afecto en un momento especialmente delicado. La lucha de Juan de Dios continúa, con el tratamiento médico en marcha y nuevos estudios por delante