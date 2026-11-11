Fuerte reclamo a la gestión municipal Santo Tomé: el misterio de los pasacalles descolgados en barrio ATE

Las pancartas, que apuntaban al intendente Miguel Weiss Ackerley por los reiterados robos, el mal estado de las calles y la falta de alumbrado público, fueron retiradas durante la madrugada del martes. Los habitantes del sector manifestaron su indignación y exigen respuestas a las autoridades municipales.

Protesta y misterio en Santo Tomé: vecinos de barrio ATE pusieron pasacalles con reclamos al intendente y aparecieron descolgados

Protesta y misterio en Santo Tomé: vecinos de barrio ATE pusieron pasacalles con reclamos al intendente y aparecieron descolgados

Una llamativa situación generó indignación y nuevos interrogantes entre los vecinos del barrio ATE, en la vecina ciudad de Santo Tomé . Con el objetivo de visibilizar la degradación de los servicios básicos y la ola de delitos que afecta la zona, los frentistas instalaron durante la jornada del lunes una serie de pasacalles con duros mensajes dirigidos de forma directa al intendente Miguel Weiss Ackerley.

Sin embargo, la protesta duró pocas horas: este martes por la mañana, los habitantes se encontraron con que la amplia mayoría de los carteles colocados en las esquinas principales habían sido sigilosamente retirados durante la noche. Hasta el momento se desconoce quién ejecutó la remoción de las pancartas y bajo qué directivas se procedió a su retiro.

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"Acá roban más seguido que lo que pasa el recolector. Pusimos los carteles para que el intendente escuche de una vez por todas lo que vivimos todos los días en el barrio, pero a la mañana ya los habían sacado casi todos", denunciaron los vecinos de barrio ATE.

Protesta y misterio en Santo Tomé: vecinos de barrio ATE pusieron pasacalles con reclamos al intendente y aparecieron descolgados

Inseguridad, recolección y falta de luminarias

El malestar de los vecinos de barrio ATE se sustenta en una cadena de demandas acumuladas que afectan la vida cotidiana en el sector:

Inseguridad creciente: los robos y hurtos diarios en la vía pública constituyen la principal preocupación. La ironía plasmada en los pasacalles expuso la baja frecuencia de la recolección de residuos en comparación con la continuidad de los episodios delictivos.

Falta de mantenimiento urbano: el deficiente estado de la calzada en los pasajes internos y la proliferación de baches dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

Alumbrado público deficiente: la escasez de luminarias operativas o la existencia de zonas a oscuras favorece el accionar delictivo durante las horas nocturnas.

Solo un cartel en pie y la exigencia de respuestas

De la totalidad de los pasacalles distribuidos por el barrio durante el comienzo de la semana, hacia el mediodía del martes solo permanecía colgado un único cartel, ubicado en las inmediaciones de la intersección de pasaje Ferré y calle Richieri.

La repentina desaparición de las pancartas lejos de aplacar el reclamo, profundizó el malestar comunitario. Los frentistas remarcaron que continuarán buscando canales para exigir que el Municipio de Santo Tomé arbitre los medios necesarios para devolver la seguridad al barrio y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.