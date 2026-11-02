¡Sacudón! Mientras Colón piensa en el ascenso, vuelve a estar inhibido en la FIFA

En medio de la ilusión por el Reducido, surgió un fuerte temblor en Colón al contar con cinco inhibiciones en la FIFA. ¿De quiénes?

En Colón , la atención está puesta en el Reducido y en la posibilidad de volver a Primera. Sin embargo, mientras el plantel se prepara para afrontar el Reducido , una noticia volvió a encender las alarmas: aparece nuevamente en la FIFA con cinco inhibiciones .

Colón, con cinco inhibiciones

La información, difundida por LT10, representa un nuevo llamado de atención para una institución que necesita ordenar sus cuentas mientras intenta recuperar protagonismo en el fútbol argentino. Según trascendió, los reclamos estarían vinculados con derechos de formación que el club no habría abonado.

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Por el momento, no se dieron a conocer los montos involucrados ni la identidad de los clubes o entidades que realizaron los reclamos. Tampoco se precisó el detalle de cada expediente, que figura desde el 23 de octubre. Por lo que se pudo averiguar, serían por los pasos de los paraguayos Jorge Sanguina, Carlos Arrúa y Ángel Cardozo Lucena, y el uruguayo José Neris (contra quien hay un juicio en la FIFA) . Todos extranjeros.

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En lo inmediato, esta situación no modifica la participación de Colón en el Reducido ni representa un impedimento para disputar los partidos que tiene por delante. No serían montos significativos, por lo que se resolvería en el momento indicado. El equipo de Iván Delfino mantiene su objetivo deportivo y toda la atención está concentrada en el cruce ante Midland.

Colón tiene cinco inhibiciones en la FIFA.

Igualmente, si las obligaciones no se regularizan, las inhibiciones podrían convertirse en un condicionante para incorporar futbolistas y registrar nuevos contratos, justamente cuando el club necesitará armar un plantel competitivo para el campeonato que viene, pensando en el próximo año.

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Ese aspecto cobra todavía más relevancia si Colón consigue el ascenso. Los derechos de formación representan una compensación económica para las instituciones que participaron del desarrollo de un futbolista y que tienen derecho a percibir ese reconocimiento cuando se cumplen determinadas condiciones.

Derechos de formación

Así, mientras el mundo rojinegro se ilusiona con el camino hacia el ascenso, vuelve a aparecer una cuestión que excede largamente lo futbolístico. Colón tiene cinco inhibiciones en AFA, no se conocen los montos ni todos los detalles de los reclamos y, aunque no interfieren en la competencia, representan un asunto que la dirigencia deberá seguir de cerca.