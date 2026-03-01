¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

Uno Santa Fe | Ovación | Irán

La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en incertidumbre tras la escalada militar con Estados Unidos e Israel

1 de marzo 2026 · 13:08hs
La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en incertidumbre tras la escalada militar con Estados Unidos e Israel. Aunque la selección asiática ya está clasificada, el conflicto bélico abrió un escenario extremo: una eventual renuncia o exclusión que obligaría a la FIFA a reemplazarla mediante su reglamento oficial, a menos de cuatro meses del inicio del torneo.

Irán, con chances de no jugar el Mundial

El certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá aparece atravesado por un contexto político que excede al fútbol. Durante el fin de semana se registraron bombardeos sobre Teherán y otras ciudades iraníes, con decenas de víctimas fatales, mientras Irán respondió con ataques a bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

• LEER MÁS: Tras la muerte del líder supremo de Irán, el presidente advierte que la venganza es "legítima"

La tensión internacional impactó de lleno en el deporte, ya que la liga local fue suspendida y las autoridades del fútbol iraní admitieron que la presencia en la Copa del Mundo ya no resulta segura.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, reconoció en la televisión estatal que “con lo que ocurrió hoy es improbable mirar con esperanza al Mundial”, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las autoridades deportivas.

El problema central no solo responde al conflicto armado, sino también a las restricciones migratorias y de seguridad, debido a que los tres partidos del Grupo G están programados en territorio estadounidense, donde Irán debe enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El reglamento de la FIFA contempla este tipo de situaciones. El artículo 6.2 establece que, ante la baja de una asociación participante, el Consejo del organismo puede sustituirla por otra federación y aplicar sanciones económicas que van desde 250.000 hasta 500.000 francos suizos, además de eventuales medidas disciplinarias.

En consecuencia, la plaza no quedaría vacante y el ente rector del fútbol mundial tendría potestad para designar un reemplazo siguiendo criterios deportivos y organizativos. El reglamento de la FIFA contempla medidas específicas ante conflictos bélicos y establece que la seguridad es un requisito innegociable para la realización de competiciones internacionales.

De acuerdo con los artículos 10 y 15 del Estatuto del organismo, una asociación miembro puede ser suspendida si existen riesgos extremos que impidan el normal desarrollo de los partidos o si el país anfitrión, en este caso Estados Unidos, no garantiza el ingreso de una delegación por motivos de seguridad nacional.

Antes de llegar a una eventual expulsión, también existe una alternativa intermedia ya aplicada en situaciones similares: la designación de sedes neutrales, lo que permitiría que Irán dispute sus partidos de la fase de grupos en México o Canadá, evitando jugar en territorio estadounidense.

El secretario general, Mattias Grafström, aseguró que el organismo sigue la evolución del conflicto y mantiene como prioridad un Mundial seguro con las 48 selecciones participantes. Sin embargo, el calendario ajustado incrementa la preocupación y obliga a evaluar alternativas, entre ellas sedes neutrales fuera de Estados Unidos.

