Colón se quedó con las ganas de más y empató 1 a 1 con Ferro en el Brigadier E. López

Colón y Ferro empataron 1-1 en el Brigadier López por la tercera fecha de la Primera Nacional.

En Santa Fe, Colón y Ferro igualaron 1-1 en un partido cambiante. Alan Bonansea dispuso de un penal para el Sabalero pero no logró convertir; luego, la visita golpeó y se puso 1-0. En el complemento ingresó Conrado Ibarra y, en la primera pelota que tocó, firmó el empate rojinegro.