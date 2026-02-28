En Santa Fe, Colón y Ferro igualaron 1-1 en un partido cambiante. Alan Bonansea dispuso de un penal para el Sabalero pero no logró convertir; luego, la visita golpeó y se puso 1-0. En el complemento ingresó Conrado Ibarra y, en la primera pelota que tocó, firmó el empate rojinegro.
Colón se quedó con las ganas de más y empató 1 a 1 con Ferro en el Brigadier E. López
Por Ovación
28 de febrero 2026 · 20:32hs
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón y Sebastián Corda; Ángel González, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani y Francisco Cuzzani; Emanuel Denning y Mateo Acosta. DT: Sergio Rondina.
