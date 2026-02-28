Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se quedó con las ganas de más y empató 1 a 1 con Ferro en el Brigadier E. López

Colón y Ferro empataron 1-1 en el Brigadier López por la tercera fecha de la Primera Nacional.

28 de febrero 2026 · 20:32hs
Colón se quedó con las ganas de más y empató 1 a 1 con Ferro en el Brigadier E. López

En Santa Fe, Colón y Ferro igualaron 1-1 en un partido cambiante. Alan Bonansea dispuso de un penal para el Sabalero pero no logró convertir; luego, la visita golpeó y se puso 1-0. En el complemento ingresó Conrado Ibarra y, en la primera pelota que tocó, firmó el empate rojinegro.

Comienzo del partido

Ya se juega el partido entre Colón y Ferro en el Brigadier López

11' PT La primera jugada de peligro de Ferro

Federico Rasmussen fue el encargado de cerrar para evitar la jugada de peligro

17' PT Penal para Colón

Mano de Sebastián Corda, tarjeta amarilla y penal para Colón

18' PT Fernando Monetti atajó el penal

Alan Bonansea pateó recto y a media altura pero el mono Monetti le dijo que no

29' PT Cambio para Colón

Sale lesionado de la cancha Julián Marciori, le tiró el isquiotibial de la pierna izquierda, ingresa Emanuel Beltrán.

39' PT La tuvo Colón

Gran pared entre Lucas Cano e Ignacio Lago que no llego a patear tras la aparición y cierre del adversario Juan Orellana

41' PT Colón busca ponerse en ventaja

Colón en una misma jugada tuvo la posibilidad de rematar dos veces sin embargo falta algo de efectividad

Finalizo el primer tiempo

Colón - Ferro empatan 0 a 0 en el Brigadier López

Comenzó el segundo tiempo

Comenzó el tiempo complementario entre Colón y Ferro, empatan 0 a 0

10' ST La jugada más peligrosa de Ferro fue GOL

Córner de Ferro anticipo y lucha de Matías Kabalin, que logra rematar y marca el gol de Ferro, 1 a 0 a favor de la visita.

26' 2T: Cambios en Colón

Entra Conrado Ibarra por Lucas Cano.

Entra Facundo Castro por Emanuel Beltrán.

Entra Federico Lértora por Ignacio Antonio.

29' ST Colón empata el partido, 1 a 1

Con una aparición impresionante de Conrado Ibarra Colón empata el partido y se pone 1 a 1

39' 2T: Cambio en Colón

Cambio en Colón: entra Agustín Toledo por Matías Muñoz.

Finalizó el partido

Colón empató 1 a 1 con Ferro y ante su gente

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón y Sebastián Corda; Ángel González, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani y Francisco Cuzzani; Emanuel Denning y Mateo Acosta. DT: Sergio Rondina.

Árbitro para Colón vs. Ferro

Para el partido entre Colón vs. Ferro el árbitro será Bruno Amiconi

Hora, TV de Colón vs. Ferro

Hora: 20:30hs.

TV: LPF Play

Colón Ferro Primera Nacional Estanislao López
