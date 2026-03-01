Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

En el marco del Acuerdo Capital, el Gobierno provincial informó que las intervenciones en Aristóbulo del Valle, J. J. Paso, Peñaloza y 7 Jefes avanzan a buen ritmo. El detalla de cada una

En el marco del Acuerdo Capital firmado entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti, el Gobierno Provincial continúa con los trabajos para revitalizar y remodelar las avenidas Aristóbulo del Valle , 7 Jefes , Peñaloza y J. J. Paso en la ciudad de Santa Fe .

Tras el reciente anuncio sobre el proyecto para la construcción del puente ciclopeatonal que cruzará la Laguna Setúbal y que buscará conectar las dos costaneras santafesinas , el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la fuerte inversión provincial para el desarrollo de las obras de infraestructura deportiva de cara a los Juegos Suramericanos 2026 y también las tareas de mejoras urbanas y pluviales en distintas avenidas.

“El año pasado completamos la pavimentación de calle Larrea y en estos momentos tenemos un buen nivel de avance en el resto de las obras del Acuerdo Capital: falta muy poco para terminar en J. J. Paso; tenemos 70 % de avance en Aristóbulo del Valle; 60 % en Peñaloza, y 35 % en 7 Jefes”, repasó el ministro Enrico.

J. J. Paso, en su tramo final

J. J. Paso, en su tramo final

En cuanto a la remodelación de Avenida Juan José Paso, en el tramo intervenido que abarca 870 metros entre Zavalla y 1º de Mayo, se ultiman detalles para finalizar la obra y varias cuadras se encuentran habilitadas al tránsito, equipadas con mobiliario urbano, luminarias y forestación.

Durante estas semanas se realizan arreglo de juntas, terminación de pretiles de columnas de iluminación, perfilado de arena y tierra negra, y colocación de bordillos en los bancos.

Aristóbulo del Valle alcanza el 70 % de avance

Aristóbulo del Valle alcanza el 70 % de avance

La transformación de Aristóbulo del Valle, en el tramo comprendido entre Av. Galicia y Av. Gorriti, presenta varios frentes de trabajo activos.

Al igual que en J. J. Paso, ya hay cuadras habilitadas al tránsito peatonal, con luminarias, bancos y señalética.

Además, se avanza con apertura de caja en nuevas cuadras, pintura de bicisenda, colocación de pretiles para luminaria, cartelería, baldosas y mobiliario urbano. También continúan las tareas de obra pluvial y trabajos en la isleta a la altura de Estanislao Zeballos.

Peñaloza: nueva calzada y 60 % de avance

La construcción de la nueva calzada de Avenida Peñaloza, entre Gorriti y Chaco, alcanza un 60 % de avance. En las últimas semanas se desarrollaron tareas de iluminación, colocación de manda peatón, desagües pluviales, movimiento de suelo y ejecución de veredas.

Ante la aparición de pequeñas fisuras superficiales en algunas carpetas de hormigón, desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda explicaron que se trata de situaciones habituales del proceso de hormigonado y que la empresa ejecuta las intervenciones correspondientes para su reparación.

Recordaron además que todas las obras cuentan con plazo de conservación y garantía contractual, por lo que la resolución de estos inconvenientes no representa costos adicionales para el Estado.

Avenida 7 Jefes, con 35 % de avance

Avenida 7 Jefes, con 35 % de avance

En Avenida 7 Jefes, en el tramo que va desde Iturraspe hasta Juan del Campillo, se están finalizando las dársenas, realizando apertura de caja y demolición de veredas existentes.

La empresa continúa con el hormigonado y RDC bajo vereda, colocación de losetas, cestos y camastros, extracción de columnas y plantación de nuevos árboles.

En las primeras cuadras ya se observan nuevas veredas, columnas de alumbrado, juegos, cestos y mobiliario urbano, consolidando el avance de una obra clave para la puesta en valor de la costanera santafesina.

