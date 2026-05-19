Semana clave en Colón: preocupación por Lértora y atención sobre Lago

Ezequiel Medrán comienza a definir el equipo para recibir a Mitre, condicionado por las molestias físicas de dos titulares importantes.

Colón arrancó la semana de trabajos con varias situaciones físicas bajo observación, en la previa del partido del próximo domingo a las 18 frente a Mitre de Santiago del Estero, en el Brigadier López, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional. La principal preocupación pasa por Federico Lértora, aunque también hay atención sobre Ignacio Lago y el arquero suplente Tomás Paredes.

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El caso que más inquieta en el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán es el del capitán sabalero. Lértora debió salir reemplazado en el primer tiempo del empate 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Ciudad de Caseros, producto de una molestia en la zona de los aductores, una dolencia que ya lo viene condicionando desde hace algunas semanas.

Al mediocampista se le realizaron estudios médicos, aunque por el momento no trascendieron oficialmente los resultados. De todas maneras, el panorama no aparece alentador y hay poco optimismo respecto a su presencia ante Mitre. La evolución durante los próximos entrenamientos será clave para determinar si podrá o no ser considerado.

Las variantes que analiza Medrán en Colón

En caso de que Lértora finalmente no llegue en condiciones, Medrán ya empieza a evaluar alternativas para reemplazarlo. Una opción concreta es Darío Sarmiento, sobre todo si la intención pasa por darle al equipo un perfil más ofensivo, similar al que mostró frente a All Boys.

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Sin embargo, tampoco se descarta que Agustín Toledo pueda ocupar ese lugar en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta el equilibrio que le aporta al equipo. Incluso, Sarmiento podría terminar metiéndose entre los titulares si Ignacio Lago no logra recuperarse plenamente.

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Precisamente Lago es otro de los jugadores que terminó con molestias físicas tras el partido en Caseros. El extremo viene arrastrando un fuerte golpe desde hace varias semanas y será seguido de cerca durante el inicio de la semana. En este caso, el panorama es más alentador y en Colón son optimistas respecto a que pueda estar disponible para el duelo del domingo.

Paredes seguirá ausente en Colón

Otro que continuará afuera es Tomás Paredes. El arquero suplente se recupera de una ruptura fibrilar y todavía no está en condiciones de volver a ser convocado. De esta manera, Tomás Giménez continuará como alternativa de Matías Budiño en el banco de relevos.

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Con este escenario, Colón comienza a preparar un partido importante frente a un Mitre que llegará en alza, mientras Medrán espera por la evolución física de varias piezas importantes en una semana que asoma determinante para definir el equipo.