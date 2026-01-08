Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Trascendió el cronograma de la 2ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Central Norte por la zona A

8 de enero 2026 · 14:21hs
Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Colón empieza a ordenar su calendario en la Primera Nacional y ya cuenta con un dato clave: el día y horario de su primer compromiso como visitante. Según el bosquejo difundido para la 2ª fecha del grupo A, visitará a Central Norte el domingo 15 de febrero, a las 18, posiblemente en el estadio Padre Matearena.

• LEER MÁS: Medrán: "Estoy muy conforme con los refuerzos que llegaron a Colón"

El Rojinegro debutará como local ante Deportivo Madryn el 8 de febrero, por lo que apenas una semana después deberá afrontar su primera salida de Santa Fe en la temporada. El cruce ante el Cuervo marcará un test temprano para el Sabalero, que buscará afirmarse desde el arranque.

Colón ya sabe cuándo visitará a Central Norte.

Ventaja clave para la planificación en Colón

Más allá de lo estrictamente futbolístico, contar con el dato de manera anticipada representa un alivio para la dirigencia y el cuerpo técnico. Es posible que el traslado a Salta sea en avión, algo que ahora puede evaluarse y organizarse con mayor tranquilidad en términos de logística.

• LEER MÁS: El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

Con el debut confirmado y la segunda fecha prácticamente definida, Colón comienza a tener certezas en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional. La hoja de ruta inicial ya está trazada: primero Madryn en casa y luego Central Norte en condición de visitante, en un arranque que exigirá concentración y eficacia desde el primer minuto.

