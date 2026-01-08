Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

Uno Santa Fe | Colón | Colón

El arquero Matías Budiño, uno de los primeros refuerzos, habló de la pretemporada, el peso que tiene Colón y la ilusión renovada por pelear el ascenso

El nuevo Colón ya está en marcha y uno de los primeros en sumarse a ese proceso fue Matías Budiño. El arquero comenzó la pretemporada en Santa Fe con el plantel que conduce Ezequiel Medrán y dejó en claro que el objetivo está marcado desde el primer día: volver a pelear por el ascenso.

“Tengo las mejores sensaciones. Es nuevo para muchos y por eso con mucha ilusión. Estamos trabajando muy bien y exigente, y sabemos que es la base para toda la temporada”, expresó el guardameta, reflejando el clima de intensidad que atraviesa al grupo en estas primeras semanas, en una charla con los medios luego de la práctica abierta de este jueves.

Budiño fue contundente al explicar su decisión de llegar al Sabalero. “Apenas me llamaron no dudé. Es imposible decirle que no a un club tan grande. Sabemos que Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos todos a lograr el ascenso. No hay que tener miedo en usar la palabra y trabajaremos para eso”, remarcó.

El arquero también destacó la recepción que tuvo el plantel y la exigencia que impone el día a día: “Nos recibieron de la mejor manera. Sabemos lo que este club te exige y se vienen días de mucha intensidad física”. Además, anticipó que la preparación en el exterior será clave: “En Uruguay nos iremos afianzando y captando más la idea de Ezequiel (Medrán)”.

Budiño sacó pecho y dijo que no hay que "tener miedo" de usar la palabra ascenso en Colón.

Seguridad bajo los tres palos para Colón

Consultado sobre su rol, Budiño fue claro respecto a lo que busca aportar. “Trataré de brindar seguridad. Soy técnico y juego mucho con los pies. Siempre concentrado y atento. Es mi puesto y buscaré devolver la confianza que pusieron en mí”, afirmó.

El arquero no esquivó el análisis del torneo que se viene. “Nos tocó una zona con muchos equipos importantes, pero Colón tiene que ser protagonista. Si estamos acá, es porque piensan que podemos lograr el ascenso”, señaló con convicción.

Por último, celebró el armado del plantel y la llegada de nombres importantes. “Estamos muy contentos con la llegada de los chicos nuevos, ni hablar Fede (Lértora) con todo lo que significa para Colón. Feliz por lo que se está armando”, valoró.

El mensaje de Budiño al hincha de Colón

Con la mirada puesta también en el hincha, Budiño cerró con un mensaje claro: “Cuando se renuevan las ilusiones la gente siempre acompaña. Pero depende de nosotros también contagiar para afianzar la ilusión”.

