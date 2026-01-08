Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Por la Liga Argentina, Colón cayó ante Santa Paula de Gálvez por 104 a 85 y ahora visitará a Villa San Martín

En el Gimnasio Victor Comelli, Santa Paula (10-4) volvió a mostrar su poderío y se quedó con un triunfazo sobre Colón (3-10) por 104-85, en la vuelta de la Liga Argentina. Con un juego sólido y variado, el equipo de Gálvez consolidó su posición en lo más alto de la Conferencia Norte. En el equipo local, Barbieri fue el goleador con 23 tantos mientras que en el Sabalero, el máximo anotador fue Feder Ponce con 32 puntos.

El juego comenzó con un vendaval de la visita, que con García y Feder Ponce lograron un parcial de 2-7 en los primeros minutos, estando cómodos en ataque y defensa. Por su parte, Santa Paula estuo un tanto errático desde el libre y con pocas opciones en la pintura. Con el pasar de los minutos, el local comenzó a sentirse a gusto con su juego y fue efectivo desde el triple. El rosarino Dalpino se convirtió en la carta más fuerte con un 3/3 en triples durante los primeros diez minutos.

En el segundo cuarto, el Azul no aflojó. Con la velocidad de Gómez Quintero y Díaz Müller y la efectividad ahora de Barbieri y Caicedo (3/3 y 2/2 en libres, respectivamente), Santa Paula logró transiciones ofensivas más efectivas y cerró espacios en la pintura propia. Así, los de Blanc se fueron al entretiempo arriba por 58 a 39.

En el complemento, Colón recortó distancias. Hans Feder Ponce y Bautista Fernández Álvarez tomaron el timón y le dieron no solo juego, sino identidad al Sabalero. Con buenos pasajes desde el triple y velocidad en contraataque, logrando ponerse por dos unidades debajo. Sin embargo, la rotación de banquillo le dio frutos a Santa Paula. Con más piernas, el conjunto de Blanc tomó mejores decisiones, fue certero en los tiros de campo y consiguió mantener distancias.

Con Barbieri como estandarte (7/9 en triples) y el buen momento de Caicedo y Balbo, los galvenses cerraron su décima victoria por 104 a 85. El próximo viernes 16, Santa Paula recibirá a Rivadavia Básquet de Mendoza, mientras que Colón viajará este viernes 9 hacia Resistencia para visitar a Villa San Martín.