Uno Santa Fe | Colón | Colón

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

En Colombia informan que América de Cali desistió de contratar a José Neris, que lo quería libre, pero Colón no afloja y pretende venderlo. Eso sí, no vuelve

8 de enero 2026 · 19:22hs
América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

@MvdCityTorque

El nombre de José Neris volvió a escena, pero el desenlace no fue el que algunos imaginaban. En las últimas horas, medios colombianos informaron que América de Cali desistió de avanzar por el delantero, ya que la posibilidad estaba atada a que pudiera llegar en condición de libre, algo que Colón nunca estuvo dispuesto a aceptar.

• LEER MÁS: Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

La postura del Sabalero fue clara desde el inicio: solo se escucha una oferta de compra. El Sabalero es dueño del 65% del pase y pretende recuperar la inversión que hizo en su momento de 600.000 dólares. Por ese motivo, liberar al jugador sin un resarcimiento económico o un monto bajo no fue una opción.

• LEER MÁS: Horas decisivas en Colón para la llegada del lateral derecho Mauro Peinipil

El propio presidente José Alonso se refirió al tema el pasado fin de semana en Colombia. “No charlé con nadie de América. Había conexión con el representante y yo me enteré por José Neris, que me lo comentó personalmente en Uruguay”, explicó.

• LEER MÁS: Pier Barrios: "Tenemos la obligación de devolver a Colón al lugar que merece"

En ese sentido, desde la dirigencia interpretan que el movimiento se originó desde el entorno del jugador y a pedido del propio Neris para salir libre, pero sin que América de Cali avanzara con una oferta concreta que convenciera a Colón.

José Neris
Am&eacute;rica de Cali desisti&oacute; de contratar a Neris, que no logra resolver su situaci&oacute;n en Col&oacute;n.

América de Cali desistió de contratar a Neris, que no logra resolver su situación en Colón.

¿Colón maneja algo de Uruguay por Neris?

Mientras se cerró la puerta de América de Cali, trascendió la directiva de Colón manejaría una oferta de Uruguay, aunque no se conoce el club. De todos modos, la premisa sigue siendo la misma: venderlo o un resarcimiento acorde.

• LEER MÁS: Medrán: "Estoy muy conforme con los refuerzos que llegaron a Colón"

Colón mantiene su postura firme. Neris solo dejará de ser parte del patrimonio si aparece una propuesta con venza. El tiempo dirá si alguna de las opciones termina de transformarse en algo concreto.

Colón José Neris América de Cali
Noticias relacionadas
Ignacio Antonio mostró su alegría por llegar a Colón.

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Colón perdió ante San Paula de Gálvez.

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

El DT de Colón, Ezequiel Medrán dispuso del primer ensayo futbolístico.

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

Diego Colotto habló de su rol como director deportivo de Colón.

Diego Colotto: "Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro"

Lo último

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Último Momento
Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Insólito: a menos de un día de su reapertura, dañaron el limitador de altura del puente del Parque Garay

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Sanjustino pone primera y empieza a tomar forma para la Liga Federal 2026

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Fuerte preocupación por la cantidad de basura recolectada en desagües por el municipio en diversos barrios de la ciudad

Fuerte preocupación por la cantidad de basura recolectada en desagües por el municipio en diversos barrios de la ciudad

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa de España

Ovación
Budiño: Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso

Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe