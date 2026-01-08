América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

En Colombia informan que América de Cali desistió de contratar a José Neris, que lo quería libre, pero Colón no afloja y pretende venderlo. Eso sí, no vuelve

El nombre de José Neris volvió a escena, pero el desenlace no fue el que algunos imaginaban. En las últimas horas, medios colombianos informaron que América de Cali desistió de avanzar por el delantero, ya que la posibilidad estaba atada a que pudiera llegar en condición de libre, algo que Colón nunca estuvo dispuesto a aceptar.

La postura del Sabalero fue clara desde el inicio: solo se escucha una oferta de compra. El Sabalero es dueño del 65% del pase y pretende recuperar la inversión que hizo en su momento de 600.000 dólares. Por ese motivo, liberar al jugador sin un resarcimiento económico o un monto bajo no fue una opción.

• LEER MÁS: Horas decisivas en Colón para la llegada del lateral derecho Mauro Peinipil

El propio presidente José Alonso se refirió al tema el pasado fin de semana en Colombia. “No charlé con nadie de América. Había conexión con el representante y yo me enteré por José Neris, que me lo comentó personalmente en Uruguay”, explicó.

• LEER MÁS: Pier Barrios: "Tenemos la obligación de devolver a Colón al lugar que merece"

En ese sentido, desde la dirigencia interpretan que el movimiento se originó desde el entorno del jugador y a pedido del propio Neris para salir libre, pero sin que América de Cali avanzara con una oferta concreta que convenciera a Colón.

José Neris América de Cali desistió de contratar a Neris, que no logra resolver su situación en Colón. Prensa Montevideo City Torque

¿Colón maneja algo de Uruguay por Neris?

Mientras se cerró la puerta de América de Cali, trascendió la directiva de Colón manejaría una oferta de Uruguay, aunque no se conoce el club. De todos modos, la premisa sigue siendo la misma: venderlo o un resarcimiento acorde.

• LEER MÁS: Medrán: "Estoy muy conforme con los refuerzos que llegaron a Colón"

Colón mantiene su postura firme. Neris solo dejará de ser parte del patrimonio si aparece una propuesta con venza. El tiempo dirá si alguna de las opciones termina de transformarse en algo concreto.