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Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

Delfino esperó hasta último momento por ambos, pero finalmente no estarán disponibles en Colón para el partido del domingo ante Godoy Cruz

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 19:55hs
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Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

Prensa Colón

Colón ya tiene la cabeza puesta en Mendoza, aunque en las últimas horas recibió dos malas noticias. Ignacio Lago y Pier Barrios quedaron finalmente descartados para enfrentar a Godoy Cruz, después de no lograr recuperarse a tiempo de sus respectivas molestias.

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Las lesiones preocupan en Colón

Ambos estaban entre algodones y el cuerpo técnico decidió esperarlos hasta último momento antes de tomar una determinación. Sin embargo, ninguno llegó en las condiciones necesarias para afrontar el compromiso ante el Tomba. La decisión de Iván Delfino responde a una premisa clara: quiere contar con futbolistas que estén en plenitud y evitar que una molestia termine convirtiéndose en una lesión de mayor consideración. Por eso, Lago y Barrios permanecerán en Santa Fe y apuntarán a llegar en mejores condiciones al próximo compromiso ante Los Andes.

La situación llega en un momento poco oportuno para el Sabalero. Colón necesita sumar de a tres este domingo, desde las 18, para no resignar terreno en la pelea por el primer puesto de la Zona A de la Primera Nacional. Ferro aparece cada vez más lejos, pero mientras las matemáticas mantengan abierta la posibilidad, el conjunto rojinegro no quiere bajar los brazos.

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El problema para Delfino es que las lesiones aparecen justamente cuando las necesidades aumentan y las alternativas no sobran. El entrenador deberá volver a modificar una estructura que ya venía sufriendo bajas y encontrar respuestas dentro de un plantel que llega exigido al tramo decisivo del campeonato.

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En defensa, la ausencia de Barrios abre la puerta para que Nicolás Thaller ocupe su lugar, mientras que la baja de Lago también obliga a buscar una nueva alternativa para el sector ofensivo.

Colón Godoy Cruz Pier Barrios
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