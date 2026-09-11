Polémica por el Seom en el Puerto: el municipio precisó cuánto cuesta estacionar y el ahorro que tienen los frentistas

El Ejecutivo señaló que un usuario sin franquicia puede pagar hasta $327.800 mensuales tomando cuatro semanas, mientras que el beneficio para frentistas reduce ese monto a $209.000. Desde el municipio explicaron cómo se calcula el costo del estacionamiento medido.

Costo Seom. El Municipio aclara que un usuario sin franquicia paga hasta $327.800 mensuales.

La polémica por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) en el Puerto de Santa Fe sumó un nuevo capítulo luego de que el Municipio saliera a aclarar los costos oficiales del sistema y cuestionara algunas cifras difundidas por los vecinos.

La discusión surgió a partir de un relevamiento realizado por la Asociación Civil Vecinos del Puerto, al que accedió UNO Santa Fe , que fue respondido por cerca de 200 residentes propietarios y que reflejó un fuerte rechazo al impacto económico del estacionamiento medido.

Según ese relevamiento, el 83,9% de los consultados aseguró sentirse perjudicado económicamente por el Seom. Además, entre quienes informaron montos concretos, el gasto promedio fue estimado en $159.700 mensuales, mientras que un 25,8% afirmó destinar más de $200.000 por mes. También hubo respuestas que mencionaron gastos de hasta $480.000 mensuales.

Desde el Ejecutivo municipal aclararon que esos montos no corresponden al esquema tarifario oficial y explicaron cómo se calcula actualmente el costo.

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Cuánto cuesta estacionar

El Seom funciona de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20, mientras que los sábados tiene actividad de 8 a 13. Para un usuario sin franquicia, la primera hora cuesta $1.000, la segunda $1.500 y, desde la tercera hora consecutiva de cada turno, la tarifa llega a $1.650.

Con ese esquema, estacionar durante toda la jornada habilitada implica un costo de $14.900 por día de lunes a viernes. Los sábados, las cinco horas de funcionamiento representan $7.450.

De esta manera, el costo llega a $81.950 por semana y, tomando cuatro semanas, a $327.800 mensuales.

José Busiemi

Los frentistas tienen un beneficio de tres horas gratis

El Municipio recordó además que los vecinos frentistas acreditados cuentan con una franquicia de tres horas gratuitas por turno. Durante la mañana, el beneficio cubre de 7 a 10. Después de ese período comienza a aplicarse la tarifa general.

Tomando el esquema completo, el costo diario para un frentista es de $9.950 de lunes a viernes. Los sábados, las primeras tres horas son gratuitas y las dos restantes cuestan $1.000 y $1.500, respectivamente. El total semanal asciende a $52.250 y, considerando cuatro semanas, a $209.000 mensuales.

El beneficio representa así un ahorro de $118.800 por mes respecto del costo general, bajo el mismo criterio de cálculo.

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Los vecinos reconocen diferencias, pero mantienen el reclamo

Desde la Asociación Civil Vecinos del Puerto admitieron que puede existir alguna diferencia entre sus cálculos y los valores oficiales, aunque sostienen que eso no modifica el impacto que atribuyen al sistema.

Rodrigo Acevedo, presidente de la entidad, señaló que el relevamiento buscó reflejar la experiencia cotidiana de los residentes. “Capaz puede haber una pequeña diferencia porque puede ser que el cálculo que haya hecho la gente pueda tener algún error, pero lo que no hay error es la consideración del perjuicio económico”, afirmó en diálogo con UNO 106.3.

El dirigente sostuvo que, aun tomando un cálculo menor al máximo de $480.000 informado en algunas respuestas, el costo continúa siendo significativo para una familia.

“Supongamos que sean 300, no sean 480.000, estamos hablando de 300.000 pesos por mes que le sacan a algún trabajador de la clase media”, sostuvo.

El reclamo no se limita a la tarifa

Más allá de los números, los vecinos cuestionan que el Seom no contemple adecuadamente las características de una zona predominantemente residencial.

Acevedo sostuvo que el sistema genera dificultades para estacionar y mencionó también problemas vinculados con la falta de cocheras, el retiro de bicicleteros y la instalación de dársenas en sectores de veredas. “Esto pasa porque no se lo consulta al vecino, esto es fundamental”, afirmó.

José Busiemi

La asociación había presentado el 14 de junio un petitorio con 140 firmas ante la Municipalidad, el Concejo Municipal y el Ente Portuario para solicitar cambios y condiciones diferenciadas para residentes y frentistas.

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Piden una mesa de diálogo

Los vecinos sostienen que, además de revisar el sistema, necesitan una instancia formal de diálogo con las autoridades para discutir alternativas.

“Por eso nosotros lo que queremos es una mesa de diálogo, que por lo menos bajen al lugar, no solo con nosotros, con los demás barrios que también están en conflicto, y planteen soluciones alternativas”, planteó Acevedo.

El dirigente aseguró que, pese a los pedidos realizados desde junio, la asociación todavía no tuvo una reunión con el Municipio.

“Hay un nivel de desconexión con la ciudadanía que realmente nos preocupa”, manifestó.

La discusión queda así planteada en torno a dos cuestiones: los costos oficiales del Seom y la percepción de los vecinos sobre su impacto económico y su funcionamiento en el Puerto. Mientras el Municipio sostiene que existen beneficios específicos para los frentistas, los residentes reclaman una revisión del esquema y una instancia de diálogo que permita adaptar el sistema a las particularidades de la zona.