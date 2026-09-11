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Mastantuono la rompió en el triunfo de Fiorentina ante Venezia en el Calcio

El argentino Franco Mastantuono anotó tres tantos para Fiorentina en la victoria 4 a 2 ante Venezia en el inicio de la fecha 4 del Calcio

11 de septiembre 2026 · 19:26hs
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Mastantuono la rompió en el triunfo de Fiorentina ante Venezia en el Calcio

El argentino Franco Mastantuono anotó tres tantos para Fiorentina en la victoria 4 a 2 ante Venezia. El restante gol también fue de un argentino: Mateo Pellegrino. El ex-River, que está cedido a préstamo desde Real Madrid, no convertía desde el pasado 21 de enero en la goleada 6 a 1 ante Mónaco.

La gran actuación del delantero argentino de 19 años llega en un momento importante en el que no había comenzado bien su estadía en la Fiorentina. Desde su debut, el conjunto italiano sufrió tres derrotas consecutivas ante Roma, Frosinone y Torino.

Los primeros dos goles de Mastantuono fueron en el lapso de 1 minuto y medio. A los 28 del primer tiempo, encaró desde la derecha, se jugó la individual enganchando para adentro y colocó la pelota ajustada al palo izquierdo del arquero, por bajo.

Enseguida, a los 29 minutos y medio, el jugador le pasó a toda velocidad por derecha a un compañero que recuperó un balón por el medio. Tras recibir en el borde el área, se perfiló y metió la pelota también rasante pero al otro palo.

La ráfaga de Mastantuono en la primera parte fue clave porque significó la remontada de Fiorentina, que perdía 1 a 0 por el tanto de Adams, minutos atrás.

Promediando el segundo tiempo, A los 21, Pellegrino amplió la ventaja para la "Fiore". A falta de seis minutos para el final, nuevamente Franco Mastantuono entró en escena recibiendo un pase pinchado en el área chica y definiendo ante la salida del arquero rival. Este dio un rebote al cuerpo del ex River que, de atropellada, anotó el cuarto.

Dos minutos después, Hainaut convertiría para Venezia y pondría cifras decisivas al encuentro. El público visitante ovacionó a Mastantuono y pudo desahogarse en la cuarta fecha de la Serie A, cortando una racha negativa.

El delantero nacido en Azul, por su parte, quiere rendir de la mejor manera para poder tener una chance en el Real Madrid, donde deberá volver a mediados de 2027. El club Merengue lo pagó casi 70 millones de euros, si se tiene en cuenta los impuestos.

El resumen de Fiorentina y Venezia

Fiorentina Franco Mastantuono Venezia
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