El diputado provincial de Unidos, José Corral, explicó en Mañana UNO cómo funciona la herramienta y destacó que ya registraron 27 reclamos distintos.

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

El diputado provincial José Corral presentó “Unidos Construimos” , una plataforma digital pensada para que vecinos de Santa Fe y otras localidades de la provincia puedan realizar reclamos, consultas y pedidos vinculados con distintas problemáticas.

La iniciativa busca generar un canal directo entre los ciudadanos y el equipo del legislador, con el objetivo de facilitar el seguimiento de cada situación y reducir la distancia entre la política y los vecinos.

“La idea es que esa distancia que hay entre los políticos y la gente, que la gente ve con desconfianza, muchas veces con razón, acortarla, generar una vocación de escucharte”, sostuvo Corral durante la entrevista en Mañana UNO 106.3.

Para utilizar la herramienta, los vecinos deben ingresar a la página de “Unidos Construimos” y acceder al espacio vinculado al diputado. Allí se encuentra la opción “Nueva consulta”, desde donde pueden presentar un reclamo o describir una problemática puntual.

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Entre las situaciones que pueden plantearse aparecen inconvenientes relacionados con desagües, calles, luminarias, plazas, viviendas y escrituras, entre otros temas.

“Primero lo vamos a tomar, segundo te vamos a contactar por mail, el equipo lo va a tomar y en la medida de lo posible lo vamos a resolver, y cuando esté resuelto, vas a tener la noticia que está resuelto”, explicó el diputado.

Una herramienta para seguir cada reclamo

Uno de los principales objetivos del sistema es que el vecino no pierda de vista qué ocurre con su planteo después de realizarlo. La plataforma permite registrar cada consulta, hacer un seguimiento de las gestiones y actualizar el estado del reclamo hasta conocer si finalmente fue solucionado.

Corral aclaró que la propuesta no implica garantizar una respuesta positiva para cada problema, sino asegurar que los pedidos sean escuchados y gestionados.

“No es prometer que vamos a resolver todos los problemas, pero es prometer que vamos a escuchar y que nos vamos a ocupar de que las cosas se muevan y que el vecino que se preocupó, que se interesó, que nos mandó ese reclamo esté al tanto de qué está ocurriendo con esa gestión”, afirmó.

Además, el sistema permite clasificar las consultas según diferentes temáticas. De esta manera, el equipo puede identificar cuáles son los problemas que aparecen con mayor frecuencia entre los vecinos.

Reclamos en la plataforma

La plataforma comenzó a funcionar recientemente y, según contó Corral, ya había recibido 27 reclamos. “Lo más importante es que se duplicó el tiempo que los chicos tienen para poder entrenar y eso es maravilloso. Para el club significa multiplicar el club por dos”, señaló.

“Cuando alguien me avisa que está este problema, entonces que no dejen de usar esta herramienta de comunicarse con nosotros. Si no está a nuestro alcance resolverlo, se lo vamos a decir”, sostuvo.

Para Corral, este tipo de situaciones demuestra la importancia de que los vecinos puedan comunicar problemas que muchas veces exceden sus posibilidades individuales de gestión.

“A veces cuando hay una situación que el vecino individualmente no puede denunciar un asentamiento irregular o que están ocupando una plaza, que nos avise que nosotros nos ocupamos, para eso estamos”, expresó.

Corral pidió a los vecinos que utilicen la plataforma

El diputado también se refirió a los canales que los vecinos utilizan actualmente para comunicarse con él, como las redes sociales. Si bien destacó que esos mensajes permiten conocer distintas situaciones, señaló que la nueva plataforma incorpora un mecanismo específico para ordenar y seguir cada reclamo.

“Hay mucha gente que nos escribe en las redes, yo tengo Facebook e Instagram, eso está bueno porque a mí me permite, pero este sistema nos permite a nosotros mismos tener un seguimiento, que mi equipo de trabajo lo vea y que me pase la alerta cuando no nos estamos ocupando”, explicó.