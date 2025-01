¿Colón finalmente se queda sin nada por la venta de Farías a Estudiantes?

Si bien aún no hay una palabra oficial, Colón podría no recibir nada por la venta de Facundo Farías a Estudiantes, pese a que tenía el 20% del pase

El enganche se está poniendo a punto luego de la rotura de ligamentos y en breve estará para jugar. Hizo la pretemporada con Inter Miami, por lo que Eduardo Domínguez lo podrá usar, aunque tendrá que hacer una readaptación por las dudas.

Todavía quedan detalles por pulir, pero el Pincha adquiere el 70% del pase en una cifra cercana a los 4.000.000 de dólares. Ya no participó este jueves de la práctica en Miami, por lo que se estaría acelerando todo para que viaje a la Argentina.

Facundo Farías.jpg Colón podría no tener derecho a nada por la venta de Farías a Estudiantes. @InterMiamiCF

¿Sorpresa en Colón?

Si bien no hay una palabra oficial todavía, Colón mantenía el 20% del pase –como no se precisó en su momento por parte de la directiva anterior, también está la versión que sería una plusvalía–, sin embargo esto no correría, ya que tenía derecho a su tajada si la transferencia superaba el monto inicial, que fue de 5.000.000 de dólares. Entonces, el Sabalero perdería ese porcentaje.

Después, trascendió que también habría perdido el dinero por los derechos de formación, ya que habrían sido vendidos también para tapar baches con antelación. Vale recordar que ese momento había que lidiar con el juicio millonario con Lucas Viatri, uno de los peores pases de la historia en el club por el perjuicio que significó.

De igual modo, según pudo saber unosantafe, este derecho es ineludible por reglamento de FIFA, por lo que habrá que ver si la dirigencia puede brindar más precisiones al respecto. Serían 180.000 dólares que debería percibir. Amén de todo esto, claramente la gestión anterior prácticamente dilapidó todo lo que entró por Farías.