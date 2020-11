Colón ganó como local después de un año y lidera su grupo

Tal cual sucedió en los dos partidos anteriores, Colón volvió a pegar en el inicio del encuentro y a dar muestras de su enorme contundencia. En la primera llegada a fondo marcó el primer gol. Un cierre imperfecto de la defensa visitante, el centro de Rodrigo Aliendro y la cabeza de Christian Bernardi a los 5' para establecer el 1-0.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1328495843985547270 #LPFxTNTsports | ¡Salió con todo el Sabalero! En uno de los primeros ataques del partido, Bernardi conectó el centro de Rodrigo Aliendro y rompió el cero en Santa Fe.



Colón Central Córdoba pic.twitter.com/tZteUO8RuT — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 17, 2020

En el primer error de la defensa santiagueña, el Sabalero lo usufructuó a la perfección para ponerse arriba en el marcador. Y estuvo cerca de marcar el segundo, cuando a los 6' Gonzalo Escobar ingresando por izquierda remató a la carrera y el arquero Oscar Sánchez tuvo una atajada magnífica para despejar el balón al córner.

En ese inicio Colón contaba con enormes ventajas, ante un rival endeble al que le costaba y mucho acomodarse en la cancha. Y esa táctica de jugar con espacios es sumamente beneficiosa para el Sabalero, que aprovecha la velocidad de sus dos delanteros.

La sensación era que Colón estaba más cerca del segundo que el Ferroviario del empate, ya que se mostraba mucho más punzante que su adversario. Y pudo anotar a los 24' con un remate cruzado de Wilson Morelo, aunque el colombiano no definió desde una posición cómoda.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1328500502661918720 #LPFxTNTsports | ¡Quiere el segundo el Sabalero! Wilson Morelo ganó en velocidad ante la última línea del Ferroviario, pero el remate se le fue apenas desviado.



Colón Central Córdoba pic.twitter.com/JeOiyOxKH7 — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 17, 2020

Cada vez que el conjunto local se lo proponía, generaba peligro en el arco defendido por el Oso Sánchez. Pero fallaba en la puntada final, ya que no contaba con la precisión en los centros ni en los remates al arco. Al punto tal que a los 30' Bernardi la picó y el remate rebotó en el travesaño luego de un quite de Federico Lértora.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1328501430811045889 #LPFxTNTsports | ¡Era un golazo! Bernardi la pinchó ante la salida del Oso Sánchez, pero el travesaño le dijo que no.



Colón Central Córdoba pic.twitter.com/yuoMlONaYO — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 17, 2020

A esa altura el 1-0 era inmerecido, ya que Colón hacía méritos para por lo menos ganar por dos goles, ante un adversario sin oposición. De hecho y ante la superioridad manifiesta del Rojinegro, el técnico del Ferroviario Alfredo Berti metió un cambio a los 34'. Sacó a Argañaraz para meter al uruguayo Sebastián Ribas.

En los minutos finales Central Córdoba emparejó un poco el trámite de juego, al menos se animó un poco más, aunque sin profundidad. Colón hizo una pausa en el partido, luego de una muy buena media hora en donde superó ampliante a su rival mereciendo una ventaja superior.

En el segundo tiempo, la iniciativa la tuvo Central Córdoba, urgido por el resultado, se adelantó unos metros, mostró otra intensidad al menos para luchar y controlar el balón, ante un Colón que no lograba hacerse de la pelota y en consecuencia debía retroceder.

Al Ferroviario le faltaba profundidad e ideas en ataque, pero al menos su consigna era jugar lejos del arco defendido por Sánchez y en alguna pelota quieta intentar llegar al empate. Colón no estaba preciso y los de arriba tomaban muy poco contacto con el balón.

Colón aguantó en ese segundo tiempo sin sufrir, el rival tenía el balón, pero no sabía qué hacer con él. Y entonces el Rojinegro pese a no jugar bien controlaba el resultado sin problemas. Basado en las diferencias en cuanto a la jerarquía de uno y otro equipo.

Por eso, una vez más el Sabalero teniendo menos el balón, resultó mucho más eficaz y cerró el partido con un verdadero golazo del Pulga Rodríguez quien vio adelantado a Sánchez y desde afuera del área con una sutileza pinchó el balón y lo colgó al arquero para el 2-0 cuando se jugaban 36'. Una definición exquisita a puro talento.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1328519386890645504 #LPFxTNTsports | ¡DEMENCIAL! El Pulga Rodríguez se mandó un golazo de antología para ampliar el marcador en Santa Fe. ¿El gol de la #CopaLigaProfesional?



Colón Central Córdoba pic.twitter.com/F8Ho5Svd0I — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 17, 2020

Sin jugar un buen segundo tiempo, Colón hizo valer la calidad de sus jugadores y con un par de maniobras individuales terminó cosechando una victoria importante para ganar su primer partido en el Brigadier López durante este 2020 y quedar como el único líder del Grupo 2 con siete puntos e invicto.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 6-Emanuel Olivera, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 23-Christian Bernardi, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 31-Gonzalo Escobar; 12-Tomás Chancalay y 19-Wilson Morelo. DT: Eduardo Dominguez.

Central Córdoba: 1-Alejandro Sánchez; 29-Ismael Quilez, 4-Oscar Salomón, 6-Franco Sbuttoni, 3-Jonathan Bay; 14-Juan Galeano, 5-Cristian Vega, 16-Ariel Rojas, 32-Juan Ignacio Vieyra; 28-Abel Argañaraz y 9-Claudio Riaño. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT 5' Christian Bernardi (C), ST 36' Luis Miguel Rodríguez (C).

Cambios: PT 34' Sebastián Ribas x Argañaraz (CC), ST 22' Francisco Cerro x Rojas (CC), 24' Leandro Vella x Galeano (CC), Santiago Rosales x Vieyra (CC), 28' Luis Rodríguez x Morelo (C), 37' Brian Fernández x Chancalay (C), 42' Facundo Farías x Bernardi (C).

Amonestados: Lértora (C), Quilez y Vega (CC).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Santa Fe).